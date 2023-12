Le Bénin donne des preuves de son soutien au Royaume

Le Bénin vient de donner encore une fois des preuves de son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Au cours d’un entretien téléphonique ce mardi 12 décembre 2023, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a assuré son homologue le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, que le Bénin considère l’autonomie comme seule solution crédible et réaliste à la résolution du différend régional autour du Sahara. M. Olushegun Adjadi Bakari a annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat à Laâyoune.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et son homologue béninois ont souligné, lors d’un entretien téléphonique, ce mardi 12 décembre, de l’importance des relations bilatérales portées par la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère, S.E le Président Patrice Talon.

MM. Nasser Bourita et Olushegun Adjadi Bakari ont réitéré l’importance de la solidarité active et du partenariat mutuellement bénéfique, comme base de la relation bilatérale.

Le Chef de la diplomatie béninoise a réitéré le soutien de la République du Bénin à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Il a aussi réaffirmé l’appui de son pays à l’Initiative d’Autonomie présentée par le Maroc, comme seule solution crédible et réaliste à la résolution du différend régional autour du Sahara.

M. Olushegun Adjadi Bakari a assuré M. Bourita que dans le cadre de la révision de la carte diplomatique et consulaire, il plaiderait pour l’établissement par le Bénin d’un point de présence consulaire dans la ville de Laâyoune au Sahara marocain.

Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a annoncé qu’il effectuera une mission à Dakhla, pour constater l’essor économique et social que connaît cette région et de nouer des partenariats sur place.

Les deux chefs de la diplomatie ont convenu de tenir la 7ème Commission mixte de Coopération maroco-béninoise à Cotonou, au début de l’année 2024.

Ils se sont félicités de la bonne préparation de cette Commission mixte, marquée notamment par la finalisation des accords et mémorandums dans plusieurs domaines de coopération, traduisant la volonté des deux pays d’insuffler une nouvelle dynamique aux excellentes relations qu’ils entretiennent déjà, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

M. Nasser Bourita a informé son homologue béninois de la décision d’augmenter le nombre des bourses de formation de cadres béninois au Maroc. Il a aussi annoncé que, dans le cadre de la facilitation de la libre circulation des personnes entre les deux pays, le Maroc examinera avec toute l’attention requise l’exemption de visas pour les ressortissants béninois titulaires de passeports ordinaires.

Mais en attendant, les citoyens béninois bénéficieront, dès le 1er janvier 2024, de la facilité de l’e-Visa, développée depuis 2023 avec les pays frères et amis du Royaume.

Lors de sa première visite, en septembre 2023, à Rabat, le nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin a transmis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple frère et ami du Maroc les très sincères condoléances du Président de la République du Bénin SEM. Patrice Talon et du peuple béninois suite au séisme d’Al Haouz.

Un communiqué conjoint a été signé, le mardi 12 septembre 2023, entre le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc Nasser Bourita et son homologue du Bénin Olushegun Adjadi Bakari, au terme d’un entretien entre les deux personnalités.

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l’axe Rabat-Cotonou se porte bien et se renforce davantage grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Patrice Talon.

12 décembre 2023 par