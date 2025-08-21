Le Bénin dévoile son Monde de Splendeurs au Japon

Le 29 août 2025, le Bénin célèbrera sa Journée Nationale à l’Exposition Universelle d’Osaka (Japon), offrant aux visiteurs du monde entier une plongée immersive dans un univers où traditions, innovations et opportunités d’affaires se côtoient harmonieusement. Une vitrine exceptionnelle pour un pays en pleine mutation.

Placée sous le thème “Benin Horizons – A Journey of Culture and Opportunities”, la participation béninoise à Expo Osaka 2025 vise à montrer un pays qui conjugue modernité et enracinement culturel. Le pavillon du Bénin sera l’expression vivante de cette dualité, illustrée par la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine, mais aussi par ses réformes économiques ambitieuses et ses projets structurants.

« La Journée Nationale offre au Bénin une tribune exceptionnelle pour affirmer son rayonnement, confie Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En célébrant notre présence au Japon, nous ouvrons une fenêtre sur notre patrimoine, notre créativité et notre vision ».

Un programme riche et structuré

Jeudi 28 août – Focus économique

La célébration débutera par une Journée économique à la mairie de Higashi-Osaka. L’événement mettra en lumière les atouts du Bénin en matière d’investissement, notamment à travers des panels sectoriels (agro-industrie, logistique, zones industrielles), des sessions B2G et des témoignages d’experts japonais. Une plateforme stratégique pour tisser de nouveaux partenariats économiques.

Vendredi 29 août – Journée Nationale

Moment central de la semaine, cette journée débutera par une cérémonie officielle avec discours, hymnes et performances artistiques.

Le public pourra apprécier Les Pépit’Arts, le duo Chudo Saito & Couleur Indigo, ainsi que Pépé Oleka, avant un déjeuner officiel et des visites de pavillons.

La journée s’achèvera par une réception diplomatique privée, réunissant décideurs et acteurs culturels autour d’un cocktail fusion et de nouvelles prestations artistiques.

30-31 août – Culture, design et immersion

Les jours suivants seront consacrés à l’expression artistique sous toutes ses formes :

Samedi 30 août : spectacles musicaux, défilés de mode et une keynote immersive dédiée à la destination Bénin, mettant à l’honneur ses produits phares comme l’ananas Pain de Sucre et la noix de cajou.

Dimanche 31 août : La scène sera donnée à la création contemporaine avec Larry Tchogninou, King Houndekpinkou (céramique et spiritualité), et Rosyne Club, pour un final sensoriel autour de l’art textile et du mouvement.

Une identité plurielle mise en scène

De la future capitale culturelle de Porto-Novo, aux plages symboliques de Ouidah, des palais royaux d’Abomey aux Tata Somba du Nord, en passant par les merveilles naturelles de la Pendjari ou encore les innovations urbaines de Sèmè City, le Bénin s’expose comme un territoire en dialogue constant entre tradition et avenir.

Yannis Adebiaye, Commissaire Général du Pavillon du Bénin, résume l’ambition de cette présence : « À Osaka, le Bénin se présente sur la scène internationale avec authenticité et ambition. Cette Journée Nationale est une vitrine stratégique qui illustre comment ce Monde de Splendeurs devient jour après jour une destination incontournable à découvrir ».

Un pavillon, une promesse

Conçu par l’Agence Bénin Tourisme, le pavillon national promet une expérience interactive autour de trois axes majeurs : tourisme et culture, innovation économique, et développement durable. Il s’agit de projeter le Bénin comme une destination d’avenir, riche de ses racines et ouverte sur le monde.

Une Expo sous le signe de l’avenir

L’Exposition Universelle Osaka 2025, du 13 avril au 13 octobre, accueillera plus de 160 pays sur le thème “Concevoir la société du futur”.

Avec sa participation, le Bénin affirme qu’il entend jouer un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste, plus innovant, et durable.

