jeudi, 21 août 2025 -

314 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Expo Osaka 2025

Le Bénin dévoile son Monde de Splendeurs au Japon




Le 29 août 2025, le Bénin célèbrera sa Journée Nationale à l’Exposition Universelle d’Osaka (Japon), offrant aux visiteurs du monde entier une plongée immersive dans un univers où traditions, innovations et opportunités d’affaires se côtoient harmonieusement. Une vitrine exceptionnelle pour un pays en pleine mutation.

Placée sous le thème “Benin Horizons – A Journey of Culture and Opportunities”, la participation béninoise à Expo Osaka 2025 vise à montrer un pays qui conjugue modernité et enracinement culturel. Le pavillon du Bénin sera l’expression vivante de cette dualité, illustrée par la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine, mais aussi par ses réformes économiques ambitieuses et ses projets structurants.

«  La Journée Nationale offre au Bénin une tribune exceptionnelle pour affirmer son rayonnement, confie Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En célébrant notre présence au Japon, nous ouvrons une fenêtre sur notre patrimoine, notre créativité et notre vision ».

Un programme riche et structuré

Jeudi 28 août – Focus économique
La célébration débutera par une Journée économique à la mairie de Higashi-Osaka. L’événement mettra en lumière les atouts du Bénin en matière d’investissement, notamment à travers des panels sectoriels (agro-industrie, logistique, zones industrielles), des sessions B2G et des témoignages d’experts japonais. Une plateforme stratégique pour tisser de nouveaux partenariats économiques.

Vendredi 29 août – Journée Nationale
Moment central de la semaine, cette journée débutera par une cérémonie officielle avec discours, hymnes et performances artistiques.
Le public pourra apprécier Les Pépit’Arts, le duo Chudo Saito & Couleur Indigo, ainsi que Pépé Oleka, avant un déjeuner officiel et des visites de pavillons.
La journée s’achèvera par une réception diplomatique privée, réunissant décideurs et acteurs culturels autour d’un cocktail fusion et de nouvelles prestations artistiques.

30-31 août – Culture, design et immersion
Les jours suivants seront consacrés à l’expression artistique sous toutes ses formes :

Samedi 30 août : spectacles musicaux, défilés de mode et une keynote immersive dédiée à la destination Bénin, mettant à l’honneur ses produits phares comme l’ananas Pain de Sucre et la noix de cajou.

Dimanche 31 août : La scène sera donnée à la création contemporaine avec Larry Tchogninou, King Houndekpinkou (céramique et spiritualité), et Rosyne Club, pour un final sensoriel autour de l’art textile et du mouvement.

Une identité plurielle mise en scène

De la future capitale culturelle de Porto-Novo, aux plages symboliques de Ouidah, des palais royaux d’Abomey aux Tata Somba du Nord, en passant par les merveilles naturelles de la Pendjari ou encore les innovations urbaines de Sèmè City, le Bénin s’expose comme un territoire en dialogue constant entre tradition et avenir.
Yannis Adebiaye, Commissaire Général du Pavillon du Bénin, résume l’ambition de cette présence : «  À Osaka, le Bénin se présente sur la scène internationale avec authenticité et ambition. Cette Journée Nationale est une vitrine stratégique qui illustre comment ce Monde de Splendeurs devient jour après jour une destination incontournable à découvrir  ».

Un pavillon, une promesse
Conçu par l’Agence Bénin Tourisme, le pavillon national promet une expérience interactive autour de trois axes majeurs : tourisme et culture, innovation économique, et développement durable. Il s’agit de projeter le Bénin comme une destination d’avenir, riche de ses racines et ouverte sur le monde.

Une Expo sous le signe de l’avenir
L’Exposition Universelle Osaka 2025, du 13 avril au 13 octobre, accueillera plus de 160 pays sur le thème “Concevoir la société du futur”.
Avec sa participation, le Bénin affirme qu’il entend jouer un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste, plus innovant, et durable.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale (…)
Lire la suite

Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Voici les statistiques du transport aérien mondial


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié (…)
Lire la suite

Le vendredi 15 août férié au Bénin


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur (…)
Lire la suite

Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (…)
Lire la suite

M. Boulos réaffirme le soutien américain au plan d’autonomie du Sahara (…)


4 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Haut conseiller du président des Etats-Unis, Massad Boulos, a (…)
Lire la suite

Trump réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité (…)


2 août 2025 par Ignace B. Fanou
La Fête du Trône 2025 a été l’occasion pour le Président Donald Trump (…)
Lire la suite

MSC lance une liaison directe entre la Chine, et 4 pays africains dont (…)


2 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte de dynamisation des flux commerciaux entre l’Asie et (…)
Lire la suite

26 ans de règne et des liens panafricains célébrés à Cotonou


31 juillet 2025 par Marc Mensah
À l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le (…)
Lire la suite

Le Maroc envoie une aide humanitaire et médicale d’urgence en Palestine


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc au secours de la Palestine. SM le Roi Mohammed VI (…)
Lire la suite

Le Bénin offre 72h sans visa aux croisiéristes


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin (…)
Lire la suite

Zayed Sustainability Prize reçoit 7 761 candidatures de 173 pays


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Zayed Sustainability Prize bat un nouveau record pour sa 17ᵉ édition. (…)
Lire la suite

La Francophonie appelle au calme après les affrontements frontaliers


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, se dit « (…)
Lire la suite

Le Maroc valorise les atouts de ses provinces du Sud au Portugal


24 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Maroc a pris une part active au Oeiras Bluetech Ocean Forum 2025, (…)
Lire la suite

Spike et Tonya LEE, nouveaux visages du Bénin auprès de la diaspora (…)


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a annoncé, ce mercredi 23 juillet 2025, la (…)
Lire la suite

Le Portugal exprime son plein soutien au Plan marocain d’autonomie


22 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Après l’Espagne, son voisin européen vient de s’inscrire dans la (…)
Lire la suite

100 millions de personnes supplémentaires touchées par les paiements (…)


21 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance Better Than Cash, hébergée par le Programme des Nations (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires