lundi, 22 septembre 2025 -

997 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Tourisme

Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays




Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité visuelle, marquant une étape clé dans la valorisation de son image sur la scène internationale.

Pensée comme un pont entre héritage et modernité, la nouvelle identité visuelle du Bénin reflète une nation « fière de ses racines et résolument ouverte sur le monde », selon M. Sindé Chékété, Directeur général de l’Agence Bénin Tourisme.

Le logo s’inspire de symboles emblématiques du pays. Les Amazones, anciennes guerrières du Danxomè, incarnent courage et résilience. Le héros Bio Guera rappelle patriotisme et détermination. Le masque Guèlèdé, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, célèbre la féminité et l’ingéniosité artistique. Les Egungun, liés au culte vodun, expriment le lien entre vivants et ancêtres. Les Tata Somba, habitats fortifiés du nord, traduisent protection et harmonie avec la nature.

Les couleurs reprennent celles du drapeau (vert, jaune et rouge), auxquelles s’ajoutent le bleu de la mer et le jaune ocre des terres. Elles symbolisent vitalité des paysages, diversité culturelle et ambition d’innovation.

« Cette identité visuelle incarne la richesse d’un pays qui conjugue héritage, créativité et ambition », souligne M. Chékété. Elle sera utilisée dans les grandes campagnes de communication, les événements internationaux et la promotion touristique.

Le logo officiel peut être téléchargé dès aujourd’hui sur le site benin.bj.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction (…)


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence (…)
Lire la suite

ReCiCo 2025 s’ouvre le 27 septembre prochain


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo (…)
Lire la suite

Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (…)
Lire la suite

L’artiste Togbé Adjos fait la promotion de Ouidah et du Bénin à Genève


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Genève accueille l’exposition "Transe de l’Arc-en-Ciel", une œuvre à la (…)
Lire la suite

Le Bénin sera à l’honneur au Brésil


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, (…)
Lire la suite

Le Borgou mise sur la Gaani pour booster son économie


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La foire économique régionale du Borgou a été lancée, ce samedi 6 (…)
Lire la suite

« Les sens de l’Ame, secret dans les mots »


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La créatrice et manager d’artistes, Aptera vient de publier une œuvre (…)
Lire la suite

Ce que Talon a promis à la cour impériale de Nikki


29 juillet 2025 par Marc Mensah
En visite dans le nord du Bénin’, ce mardi 29 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le président Talon en visite à Nikki


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Chef de l’Etat a effectué une descente ce mardi 29 juillet 2025 à la (…)
Lire la suite

Le grand retour des masques sacrés les 2 et 3 août


19 juillet 2025 par Marc Mensah
Les 2 et 3 août 2025, la ville de Porto-Novo accueillera la deuxième (…)
Lire la suite

La 7e édition du Mois de la Mode démarre le 23 juillet


16 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 23 au 26 juillet 2025, Cotonou vibrera au rythme de la création (…)
Lire la suite

La Gaani 2025 prévue du 5 au 7 septembre


11 juillet 2025 par Marc Mensah
La Cour impériale de Nikki a confirmé les dates de la prochaine Gaani. (…)
Lire la suite

Voici le programme des animations des places les 2 et 3 août


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo vibrera au rythme des traditions ancestrales à (…)
Lire la suite

Le Bénin marque sa première participation à la CITF à Marseille


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Devenu membre associé de la Commission Internationale du Théâtre (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo annonce la sortie de ‘’Nadi Balance’’


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’artiste béninoise Angélique Kidjo, annonce la sortie imminente de (…)
Lire la suite

L’expo “L’anecdote des grands”, espace d’échanges entre artistes


18 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La galerie Arts Vagabonds a servi de cadre lundi 16 juin 2025, pour une (…)
Lire la suite

Porto-Novo accueille à nouveau le Festival des Masques


11 juin 2025 par Marc Mensah
Le Festival des Masques revient à Porto-Novo. La deuxième édition aura (…)
Lire la suite

L’art contemporain s’invite à Cotonou et au-delà


9 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Première édition des Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC) (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires