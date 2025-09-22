Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays

Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité visuelle, marquant une étape clé dans la valorisation de son image sur la scène internationale.

Pensée comme un pont entre héritage et modernité, la nouvelle identité visuelle du Bénin reflète une nation « fière de ses racines et résolument ouverte sur le monde », selon M. Sindé Chékété, Directeur général de l’Agence Bénin Tourisme.

Le logo s’inspire de symboles emblématiques du pays. Les Amazones, anciennes guerrières du Danxomè, incarnent courage et résilience. Le héros Bio Guera rappelle patriotisme et détermination. Le masque Guèlèdé, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, célèbre la féminité et l’ingéniosité artistique. Les Egungun, liés au culte vodun, expriment le lien entre vivants et ancêtres. Les Tata Somba, habitats fortifiés du nord, traduisent protection et harmonie avec la nature.

Les couleurs reprennent celles du drapeau (vert, jaune et rouge), auxquelles s’ajoutent le bleu de la mer et le jaune ocre des terres. Elles symbolisent vitalité des paysages, diversité culturelle et ambition d’innovation.

« Cette identité visuelle incarne la richesse d’un pays qui conjugue héritage, créativité et ambition », souligne M. Chékété. Elle sera utilisée dans les grandes campagnes de communication, les événements internationaux et la promotion touristique.

Le logo officiel peut être téléchargé dès aujourd’hui sur le site benin.bj.

