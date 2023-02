Le Bénin désigné comme point focal de l’apprentissage en Afrique

Cotonou, la capitale économique du Bénin a accueilli un atelier régional sur le renforcement des systèmes d’apprentissage dans l’économie informelle en Afrique les 22 et 23 février 2023. Au terme des travaux auxquels ont pris part les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des associations d’artisans, experts en développement des compétences et plusieurs autres partenaires, le Bénin a été désigné comme point focal de l’apprentissage.

Préserver et améliorer les systèmes d’apprentissage existants dans l’économie informelle afin de promouvoir la qualité, l’innovation, le développement économique, la justice sociale et les transitions vers la formalité, c’était l’objet de l’atelier régional sur le renforcement des systèmes d’apprentissage dans l’économie informelle en Afrique. La comparaison d’approches innovantes en matière de partenariats entre les associations d’artisans et d’entreprises, les associations d’employeurs et de travailleurs, les représentants de gouvernements et les acteurs non gouvernementaux était également au cœur de cette rencontre de haut niveau. Au terme des deux jours de travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations. Il s’agit entre autres, de la mise en place d’un programme d’apprentissage de qualité et attractif à la fois pour les jeunes et les entreprises, essentiel à la transition nécessaire de l’apprentissage professionnel informel vers la formalité ; la création d’un hub régional d’échange sur l’amélioration de l’apprentissage ; l’introduction du sujet de l’apprentissage dans le dialogue social national ; le renforcement du dialogue entre employeurs, apprentis et centres de formation ; le placement des apprentis dans les centres qui correspondent à leur niveau ...etc.

A l’unanimité, les représentants des gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des associations d’artisans, près de 200 experts en développement des compétences et plusieurs partenaires venus d’une vingtaine de pays ont désigné le Bénin comme point focal de l’apprentissage en Afrique.

Les travaux de cet atelier régional ont été ouverts par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore YAYI LADÉKAN, avec à ses côtés, ses collègues Kouaro Yves CHABI des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Modeste KEREKOU des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, et Véronique TOGNIFODÉ des affaires sociales et de la microfinance.

F. A. A.

27 février 2023 par ,