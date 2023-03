Le Bénin porte réserve contre le Rwanda

Les prochaines heures et les prochains jours vont être très agités entre la CAF, la Fédération Béninoise de Football et la Fédération rwandaise.

Après avoir inversé la domiciliation de la rencontre, la CAF est revenue sur sa décision et a finalement programmé la partie au Stade Pelé de Kigali, pas homologué, à huis clos. Si au terme du match les deux sélections se sont séparés 1-1, il va avoir à dire les prochaines les heures.

En effet, le milieu de terrain de Rayon Sports, Kevin Muhire, débutait la rencontre chez les Amavubi. Mais selon les informations, le Rwandais était inéligible car suspendu.

« Le numéro 11 Kevin Muhire a reçu un carton jaune au match aller, à la 68e minute. Ce même joueur a reçu contre le Sénégal (lors de la 2e journée, ndlr) un carton jaune, à la 74e minute. La CAF nous a déjà fait souffrir beaucoup avant ce match avec les ‘va-et-vient’. Et là, on a constaté qu’elle n’avait pas suspendu un joueur qui avait deux cartons jaunes. Nous l’avons signalé au commissaire de match. La justice sportive demande que ce soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions. », a expliqué Gernot Rohr en conférence de presse d’après-match.

S’ils obtiennent gain de cause, les Guépards, tenus en échec (1-1) à l’aller et au retour par le Rwanda, pourraient être considérés comme vainqueurs 3-0 de la manche retour sur tapis vert et empocher ainsi trois points (au lieu d’un) qui changeraient tout.

Kevin Muhire a écopé d'1carton jaune contre le Sénégal. Il en a pris également 1 contre le Bénin. Il ne devrait pas jouer ce 29 mars à Kigali. Le Rwanda devrait perdre ce match. La décision de la CAF est attendue.Voici la vidéo #Rwanda#Bénin#Wasexo. pic.twitter.com/gXpX5tbyRS — Hugues Zinsou Zounon (@HuguesZounon) March 29, 2023

J.S

29 mars 2023 par ,