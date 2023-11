Le Bénin démarre par une défaite en Afrique du Sud

La course pour la Coupe du Monde 2026 ne sera visiblement pas facile pour les Guépards du Bénin et Gernot Rohr. Devenu sélectionneur du onze national d’ici bientôt un an, l’ancien coach du Nigéria ne connait la moindre victoire sur le banc du Bénin. Et ce samedi 18 Novembre 2023, s’ajoute la défaite face à l’Afrique du Sud.



Les Guépards et les Bafana Bafana s’affrontaient ce samedi pour le compte de leur premier match des éliminatoires du Mondial 2026. Et pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, c’est l’Afrique du Sud qui a difficilement battu le Bénin sur le score de 2 buts à 1, ce samedi à Durban.

Dominateurs, les Bafana Bafana ont compté deux buts d’avance grâce à Tau déjà à la 2e minute et Mudau en toute fin de première partie soit à la 45e+2. Toutefois, le Bénin n’est pas totalement resté muet jusqu’au terme de la rencontre. Sur une passe de Jordel Dossou à la 70e, l’attaquant du Stade Brestois Mounié Steve réduisait l’écart. Une réaction tardive qui ne changera pas le score final.

Cette victoire permet aux hommes d’Hugo Broos de prendre les rênes du groupe C suite aux nuls entre le Nigéria et le Lesotho (1-1) ainsi qu’entre le Rwanda et le Zimbabwe (0-0).

Le Bénin joue son deuxième match mardi prochain face au Lesotho.

J.S

18 novembre 2023 par