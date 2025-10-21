Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain

1183 visites en ce moment
Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les redoutables Super Falcons du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2026.
Le 28 octobre prochain au stade de Kégué à Lomé (Togo), les Amazones du Bénin affrontent les Super Falcons du Nigeria dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026.
Une rencontre capitale pour les Béninoises, qui rêvent d’une première participation à la phase finale de la compétition continentale.
Sept fois championnes d’Afrique, les Super Falcons du Nigeria sont à la quête de leur huitième sacre. Le match sera donc décisif.
Programme des matchs du 2è tour
Phase aller :
22 octobre :
13h00 : Namibie vs Zambie
14h00 : Tanzanie vs Ethiopie
16h00 : RDC vs Afrique du sud
23 octobre :
15h00 : Angola vs Malawi
16h00 : Egypte vs Ghana
18h00 : Algérie vs Cameroun
24 octobre :
15h00 : Kenya vs Gambie
16h00 : Burkina Faso vs Togo
Cap Vert vs Mali
17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire
Phase retour :
26 octobre :
13h00 : Zambie vs Namibie
28 octobre :
12h00 : Ethiopie vs Tanzanie
13h00 : Malawi vs Angola
Nigéria vs Bénin
15h30 : Ghana vs Egypte
Cameroun vs Algérie
16h00 : Togo vs Burkina Faso
Gambie vs Kenya
17h00 : Mali vs Cap Vert
Afrique du sud vs RDC
