Eliminatoires/CAN féminine 2026

Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain




Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les redoutables Super Falcons du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2026.

Le 28 octobre prochain au stade de Kégué à Lomé (Togo), les Amazones du Bénin affrontent les Super Falcons du Nigeria dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026.

Une rencontre capitale pour les Béninoises, qui rêvent d’une première participation à la phase finale de la compétition continentale.

Sept fois championnes d’Afrique, les Super Falcons du Nigeria sont à la quête de leur huitième sacre. Le match sera donc décisif.

Programme des matchs du 2è tour
Phase aller :

22 octobre :

13h00 : Namibie vs Zambie

14h00 : Tanzanie vs Ethiopie

16h00 : RDC vs Afrique du sud

23 octobre :

15h00 : Angola vs Malawi

16h00 : Egypte vs Ghana

18h00 : Algérie vs Cameroun

24 octobre :

15h00 : Kenya vs Gambie

16h00 : Burkina Faso vs Togo

Cap Vert vs Mali

17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire

Phase retour :
26 octobre :

13h00 : Zambie vs Namibie

28 octobre :

12h00 : Ethiopie vs Tanzanie

13h00 : Malawi vs Angola

Nigéria vs Bénin

15h30 : Ghana vs Egypte

Cameroun vs Algérie

16h00 : Togo vs Burkina Faso

Gambie vs Kenya

17h00 : Mali vs Cap Vert

Afrique du sud vs RDC

19h00 : Côte d’Ivoire vs Sénégal

21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




