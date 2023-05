Le Bénin défie le Ghana en match d’ouverture ce mardi

Le Championnat d’Afrique de Baseball 5 U18 démarre ce mardi 16 Mai 2023 et pour prendre fin le lundi 22 prochain. Le Bénin fait face aujourd’hui au Ghana, pays organisateur de la compétition.

L’équipe nationale U-18 mixte du Bénin, Guépards - Amazones Baseballleurs participe Championnat d’Afrique de Baseball à 5, en compagnie de 7 autres nations. Dans le cadre de cette compétition qualificative pour les Championnats du Monde, la délégation béninoise séjourne à Cape Coast au Ghana et entre en compétition ce mardi 16 mai 2023 face au pays organisateur, le Ghana.

Huit pays sur dix attendus sont présents pour animer la compétition durant une semaine. Au niveau du Bénin, l’équipe mixte est dirigée par le duo Josué Alohoutadé et Sergio Danhouan et représenté par 08 joueurs. Il s’agit de : Hospice Acakpo, Abdoul Mamadou, Happy Hodonou, Kevin Faton, Chantal Abikou, Waliyath Bamigbola, Gisèle Djeguede et Nadège Hogbonouto.

Le mercredi, deux rencontres sont prévues pour la sélection béninoise. Ce sera d’abord face au Burkina-Faso puis face à la Tanzanie avant d’affronter respectivement la Tunisie et la Zambie lors de la 3e journée. L’Afrique du sud et le Nigéria seront les adversaires du Bénin lors de la dernière journée de la première phase.

Au terme de la compétition, les deux meilleurs pays seront qualifiés pour les Championnats du Monde de la discipline. Ils représenteront l’Afrique à la toute première Coupe du monde de Baseball à 5, Youth WBSC.

J.S

16 mai 2023 par