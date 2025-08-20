Le Bénin défie la Lituanie en septembre

Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. Les 13 et 14 septembre, l’équipe nationale de tennis affrontera la Lituanie, à Vilnius, dans le Groupe Mondial II.

En février dernier, les tennismen béninois avaient créé la surprise en battant la Lettonie lors des barrages. Un succès arraché grâce au jeune Sylvestre Monnou, vainqueur du match décisif, et au duo Alexis Klégou – Prince Gandonou, victorieux en double.

Sous la houlette du capitaine Bruno Danhouan, les joueurs béninois affronteront la Lituanie, à Vilnius, dans le Groupe Mondial II les 13 et 14 Septembre 2025.

