Coupe Davis 2025

Le Bénin défie la Lituanie en septembre




Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. Les 13 et 14 septembre, l’équipe nationale de tennis affrontera la Lituanie, à Vilnius, dans le Groupe Mondial II.

En février dernier, les tennismen béninois avaient créé la surprise en battant la Lettonie lors des barrages. Un succès arraché grâce au jeune Sylvestre Monnou, vainqueur du match décisif, et au duo Alexis Klégou – Prince Gandonou, victorieux en double.

Sous la houlette du capitaine Bruno Danhouan, les joueurs béninois affronteront la Lituanie, à Vilnius, dans le Groupe Mondial II les 13 et 14 Septembre 2025.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la (…)
Lire la suite

Le football béninois perd une légende


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant (…)
Lire la suite

Gagne des Samsung Galaxy, des GoPro HERO13, des PlayStation 5 Pro et (…)


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa (…)
Lire la suite

Marcel Gbetable remporte l’or au tir de précision


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après son sacre mondial en doublette mixte à Cotonou, Marcel (…)
Lire la suite

La FBF rappelle les critères de déclassement de stades


14 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Béninoise Football (FBF) a expliqué, jeudi 14 août 2025, (…)
Lire la suite

Le Bénin rafle 3 médailles aux championnats du monde au Brésil


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Béninois Premya Wankou et Songe Holonou ont brillé aux championnats (…)
Lire la suite

Le tennis régional pour révéler les talents


11 août 2025 par La Rédaction
La fièvre du tennis s’empare des ligues départementales dès demain avec (…)
Lire la suite

Le Bénin, vice-champion mondial au Beach Tchoukball


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’équipe nationale béninoise de Beach Tchoukball a décroché la médaille (…)
Lire la suite

Les jeunes athlètes béninois célébrés après brillante participation


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première (…)
Lire la suite

Les Amazones U-17 en vacances à Casablanca


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale U-17 féminine s’est envolée, ce mardi 5 août (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte 05 médailles aux Jeux Africains Scolaires


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux Scolaires Africains s’est achevée ce mardi (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche sa 1ère médaille d’or en Athlétisme


3 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté ce 2 août sa toute première médaille d’or aux Jeux (…)
Lire la suite

Le premier golf international du Bénin achevé


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Bénin vient d’achever le parcours de golf 18 trous d’Avlékété. (…)
Lire la suite

Ouidah abrite le championnat national d’escrime du 21 au 24 août


29 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les championnats nationaux cadets et juniors en escrime se tiendront à (…)
Lire la suite

La délégation U18 s’envole pour Alger


24 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La délégation béninoise U18 a quitté Cotonou, jeudi 24 juillet, pour (…)
Lire la suite

Un tournoi national de pétanque pour célébrer les 65 ans du Bénin


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La grande finale du tournoi national de pétanque organisée à l’occasion (…)
Lire la suite

Deux Béninois parmi les officiels retenus par la CAF


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux arbitres béninois ont été retenus pour officier les matchs de (…)
Lire la suite




