Le Bénin défie la Lituanie ce weekend

La sélection nationale de Tennis va affronter les samedis 13 et dimanche 14 septembre 2025, la Lituanie dans le cadre du Groupe Mondial II de la Coupe Davis.

Après leur brillante qualification face à la Lettonie en février dernier, le Guépards du Bénin seront face à la Lituanie en Tennis ce weekend. Le groupe composé de Sylvestre Monnou, Alexis Klégou, Patrick Kalomm Agbo Panzo, Prince Gandonou et le capitaine, Bruno Danhouan, va défier les Lituaniens à Vilnius. L’objectif de cette double confrontation des Guépards est de franchir ce tour qualificatif et poursuivre le parcours dans la compétition internationale.

Les deux matchs contre la Lituanie sont très importantes et le président de la Fédération béninoise de Tennis, Jean-Claude Talon, invite les Béninois vivant à Lille, Londres, Stuttgart, Vilnius, à une grande mobilisation autour de la sélection nationale samedi 13 et dimanche 14 septembre.

F. A. A.

12 septembre 2025 par ,