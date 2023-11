Le Bénin décroche la 1ère place au cyberlympics 2023

Le Bénin a décroché la première place de la compétition de hacking Cyberlympics 2023.

Victoire pour l’équipe béninoise M3V7R à la compétition de hacking en Afrique Cyberlympics 2023 organisée par Africa Defense Cyber Forum. Il s’agit d’un concours annuel continental qui vise à combler le déficit de compétences en matière de cyber sécurité et la fracture numérique. Le concours en ligne oppose des équipes africaines dans des scénarios pratiques intenses de 24 heures basés sur la vie réelle et des laboratoires virtuels pratiques. Les équipes sont appelées à relever les défis dans les domaines tels que : cyberguerre offensive, médecine légale numérique, cyberdéfense, cryptographie, exploitation d’applications Web, exploitation du système, analyse des logiciels malveillants, ingénierie inverse, cryptographie et la programmation.

Après l’étape de pré-qualification, les meilleures équipes prennent part à la finale de 24 heures. Les équipes sont composées de minimum 2 et maximum de 4 joueurs. La phase finale a eu lieu du 28 au 29 octobre 2023. L’équipe du Bénin M3V7R a remporté la première place de la compétition. Les 2e et 3e places ont été décrochées respectivement par les équipes TCTForce et Alexius de la Tanzanie. « Le Bénin a tout pour devenir la référence continentale en terme de cybersecurité et nos jeunes ont un talent indéniable, qui fort heureusement match avec une vision intéressante des décideurs !! Anyway bravo à la team M3V7R », s’est réjoui Ouanilo Medegan, Directeur du Pôle Sécurité Numérique à l’Agence béninoise des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN). Des joueurs des 54 pays africains ont pris participé à cette compétition.

Ayosso Akpédjé

