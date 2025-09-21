Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie

La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le Championnat du monde de Bras de fer a réalisé une performance historique décrochant 4 médailles dont l’or.

Le Bénin s’est hissé au sommet du sport de bras de fer lors du Championnat du monde de Bras de fer à Albena en Bulgarie. Mauricette Houédanou a réalisé un doublé historique en s’imposant dans la catégorie PIU Standing Junior Girls 50kg. La jeune athlète béninoise a dominé son adversaire tant au bras gauche qu’au bras droit, s’offrant ainsi deux titres de championne du monde dans la même catégorie.

Comme elle, Amandine Olokou a remporté l’or dans la catégorie PIU Standing Women Amp 65 kg. Une victoire qui positionne le Bénin au rang de grandes nations dans cette discipline sportive.

Membre de la délégation béninoise, Noël Noutaï a décroché lui aussi, une magnifique médaille d’argent dans la catégorie PIU Standing Junior Boys 60 kg.

Ces performances des athlètes béninois ont été possibles grâce au travail acharné de la Fédération béninoise de Bras de fer, les entraîneurs et l’ensemble du staff technique, ainsi que du sérieux des athlètes.

F. A. A.

