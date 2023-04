Le Bénin dans le Top de la cyber-sécurité en Afrique

A la bonne place au niveau africain et dans le monde en matière de cyber-sécurité, selon l’Index de Cybersécurité (GCI) publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Bénin fera encore des émules. Voici la raison.

Le Bénin (149ème place en 2017), a progressé de 92 places entre 2017 et 2020 en matière de cyber-sécurité. De 56è, le pays s’est hissé à la 1ère place en 2021 devant le Nigéria, l’Ouganda, le Kenya, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Ghana.

Cette progression a été possible grâce à la mise en place de nombreux dispositifs notamment le vote de loi N° 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin, le développement de l’investigation numérique, la protection des systèmes informatiques et des données, l’opérationnalisation de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

Le gouvernement du président Patrice Talon affiche depuis peu une ‘’tolérance zéro’’ contre la cybercriminalité. Les descentes musclées ainsi que les arrestations des ‘’Guy Men’’ se sont intensifiées. A la date du 21 avril 2023, 1188 cybercriminels sont en détention, selon un point fait par Mario Mètonou, procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Une campagne de sensibilisation contre le fléau est également annoncée.

La traque des cybercriminels permet non seulement d’enrayer les infractions informatiques et cybernétiques mais contribue aussi à la sécurisation du cyberspace béninois.

Mieux, la lutte engagée contre la cybercriminalité aura un impact significatif sur l’indice composite servant à l’évaluation des mesures légales, techniques, organisationnelles, de développement des capacités et de coopération de chaque pays en matière de cyber-sécurité. C’est dire que le Bénin sera mieux classé dans l’Index de Cybersécurité (GCI) qui sera prochainement publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Marc MENSAH

26 avril 2023 par ,