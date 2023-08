Le Bénin dans le Top 10 des pays à taux de croissance élevé en 5 ans

Dans une publication intitulée 20 Countries With Highest Rate of Economic Growth in 5 Years , il a été déterminé, la liste des 20 pays avec le taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans. Le Bénin figure dans le Top 10, qui se présente ainsi qu’il suit.

15. Nauru

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,22 % Située au nord-est de l’Australie se trouve la petite nation insulaire de Micronésie appelée Nauru, où l’économie a augmenté de 5,22 % au cours des cinq dernières années, culminant à 9,1 % en 2019 avant de ralentir à 3 % l’année dernière.

14. Chine

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,28 % La Chine est la plus grande économie du monde en PPA et se classe deuxième juste derrière les États-Unis en termes de PIB nominal.

13. Ouzbékistan

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,4 % L’Ouzbékistan est un pays d’Asie centrale qui possède une abondance de gaz naturel et d’importantes réserves de cuivre, de zinc, de plomb et d’uranium. La croissance du PIB réel du pays entre 2018 et 2022 a été estimée à 5,4 % selon notre analyse.

12. Côte d’Ivoire

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,5 % La Côte d’Ivoire, également connue sous le nom de Côte d’Ivoire, est un pays d’Afrique de l’Ouest réputé pour avoir produit de grands joueurs de football au fil des ans, tels que Didier Drogba et Yaya Touré. L’économie ivoirienne est largement basée sur l’agriculture. La croissance du PIB réel en 2022 a été enregistrée à 6,7 % par le FMI.

11. Tanzanie

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,68 % Selon la Banque mondiale, l’économie tanzanienne a connu une croissance annuelle moyenne de 6 à 7 % pendant plus d’une décennie. Cependant, il a ralenti depuis que la pandémie a frappé en 2020, la croissance du PIB réel étant inférieure à 5 % au cours des trois dernières années.

10. Viêt Nam

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,68 % Selon PwC, le Vietnam figurera parmi les trois économies à la croissance la plus rapide entre 2016 et 2050, et d’ici 2050, le pays se classera au 20e rang des économies mondiales en termes de PPP. L’année dernière, la croissance du PIB réel du Vietnam a été mesurée à 8% par le

9. Niger

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 5,82 % Le Niger fait actuellement la une des journaux en raison de troubles politiques et d’une crise géopolitique à la suite d’un coup d’État militaire dans le pays. Cela pourrait compenser l’économie qui a montré des signes de reprise après la pandémie l’année dernière avec un taux de croissance du PIB réel de plus de 11 %.

8. Bénin

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 6,12 % Le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest et est un pays francophone avec une population de plus de 13 millions d’habitants. Le pays a enregistré une croissance économique moyenne de plus de 6% au cours des cinq dernières années à partir de 2018.

7.Rwanda

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 6,48 % Le Rwanda est l’un des pays les plus pauvres du monde, mais son économie a montré des signes de croissance et de potentiel ces derniers temps. À l’exception de 2020, lorsque le PIB a diminué de 3,8 %, l’économie rwandaise a enregistré une croissance moyenne de 6,48 % au cours des cinq dernières années. En 2021, le taux de croissance du PIB réel était estimé à 10,9 %, tandis qu’en 2022, il est tombé à 6,8 %.

6. Bengladesh

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 6,52 % Le PIB du Bangladesh devrait augmenter de 5,3 % en 2023. Au cours des cinq dernières années, l’économie a augmenté de plus de 6,5 %. Elle est considérée comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud, aux côtés des Maldives et de l’Inde. Le Bangladesh a dépassé à la fois l’Inde et le Pakistan en termes de PIB par habitant.

5. Éthiopie

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 7,1 % L’Éthiopie est située en Afrique de l’Est. C’est le deuxième plus grand pays d’Afrique en termes de population après le Nigéria et l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région. Il se classe cinquième sur notre liste des pays avec le taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans. Selon le FMI, l’économie éthiopienne a progressé à un taux de croissance moyen du PIB réel de 7,1 % entre 2018 et 2022.

4. Maldives

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 7,12 % Les Maldives sont l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud, avec une croissance de 7,12 % par an en moyenne depuis 2018. Le tourisme est le principal moteur de l’économie des Maldives. Le pays a accueilli environ 1,6 million de voyageurs en 2022. Les Maldives sont connues pour leurs plages immaculées et sont une destination de lune de miel populaire. Située dans l’océan Indien, la nation insulaire se trouve au sud-ouest de l’Inde et du Sri Lanka, et à 750 km de l’Asie continentale.

3. Tadjikistan

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 7,36 % Le Tadjikistan est l’une des économies les plus dynamiques d’Asie. Le pays dépend fortement de ses exportations de coton, d’or et d’aluminium. En termes de PIB réel, l’économie du Tadjikistan a connu une croissance moyenne de 7,36 % au cours des cinq dernières années à partir de 2018. Elle a enregistré une croissance de 8 % en 2022 selon les chiffres publiés par le FMI.

2. Irlande

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 9,14 % L’Irlande est l’économie à la croissance la plus rapide de l’Union européenne, avec deux années exceptionnelles, 2021 et 2022, où elle a enregistré une croissance du PIB réel de 13,6 % et 12 %, respectivement. Entre 2018 et 2022, l’économie irlandaise a progressé en moyenne de 9,14 %. Il se classe deuxième sur la liste des pays avec le taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans.

1. Guyane

Croissance moyenne du PIB réel (2018-2022) : 27,14 % Avec une croissance moyenne du PIB réel de 27,14 %, la Guyane est en tête du classement des pays ayant la plus forte croissance du PIB au cours des cinq dernières années. En 2022, l’économie guyanaise a connu une croissance stupéfiante de 62,3 %, tirée principalement par les exportations de pétrole brut. La nation insulaire des Caraïbes était l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud jusqu’en 2015, date à laquelle Exxon Mobil Corporation a découvert d’importants gisements de pétrole en Guyane. Le pays produit environ 360 000 barils de pétrole par jour, la moitié des cargaisons étant destinée à l’Europe.

Lire l’intégralité de l’article https://finance.yahoo.com/news/20-countries-highest-rate-economic-121800158.html

14 août 2023 par