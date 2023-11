Le magazine Lonely Planet a publié la liste des 10 pays que les voyageurs en quête « d’expériences uniques » qui les mettent au contact de ce monde qui change, pourraient visiter en 2024. Le Bénin en Afrique de l’Ouest, fait partie des pays à visiter.

Le Bénin dans le Top 10 des pays à visiter en 2024. Le magazine Lonely Planet recommande le pays aux voyageurs du monde pour son caractère accessible, son patrimoine culturel, ses jolies plages et, surtout, son savant mélange de tradition et de modernité.

Selon Lonely Planet, le Bénin quoique minuscule par comparaison à son voisin, le Nigeria à l’Est, est un « bijou d’Afrique de l’Ouest » qui joue dans la cour des grands en matière de charme, d’histoire et d’influence culturelle.

Le Bénin selon ce magazine, est aussi « le berceau spirituel du Vodun, une religion fascinante et souvent incomprise ». Les voyageurs au Bénin en 2024, pourront découvrir la fête nationale des religions endogènes, dite fête du Vodun, qui sera couplée à Ouidah avec les "Vodun Days" ; les habitations sur pilotis de Ganvié et sur le lac Nokoué, surnommé la “Venise de l’Afrique” ; le parc national de la Pendjari, pour sa savane et sa faune remarquable (lions, éléphants, guépards et léopards ; et la ville d’Abomey, cœur ancestral du puissant royaume du Dahomey, et autrefois berceau de ses guerrières emblématiques.

F. A. A.

12 novembre 2023 par ,