Le Bénin dans le Top 10 des meilleures croissance économique en Afrique

Le Bénin parmi les pays ayant une meilleure croissance économique en Afrique subsaharienne. C’est ce qu’on retient du rapport d’octobre Africa Pulse de la Banque mondiale . Selon ce rapport, le Bénin occupe le 6e rang avec une croissance économique de 6,3%, derrière le Rwanda, 1er avec un taux de 7% ; la République démocratique du Congo, 2e avec une croissance économique de 6,8% ; la Côte d’Ivoire 3e, avec 6,6 % ; le Mozambique 4e avec 6,5% ; et l’Éthiopie, 5e avec une croissance de l’ordre de 6,4%.

Derrière le Bénin, on retrouve des pays tels que le Cap-Vert (7e), l’Ouganda (8e), le Togo (9e) et la Tanzanie (10e) complètent le classement. Les taux de progression économique de ces pays selon le document de la Banque mondiale, varient entre 6,3% pour le Bénin, et 5,2% pour la Tanzanie.

