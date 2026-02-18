Le Bénin crée une Agence nationale pour lutter contre la malaria

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le gouvernement béninois a acté la création de l’Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques.

Pour favoriser l’efficacité de son action contre la malaria et les moustiques, le Bénin se dote d’un nouvel instrument présenté comme « spécialisé, souple, autonome et réactif ».

L’Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques a été créée à l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 18 février 2026. « En dépit des efforts soutenus, la malaria reste l’une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes », souligne le Conseil.

L’Agence est « chargée de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée » contre la malaria et les moustiques vecteurs.

La nouvelle agence aura notamment pour missions de « concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de démoustication ; renforcer les actions de prévention et la lutte contre la malaria ; réduire l’incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques ».

Elle devra aussi promouvoir la recherche et l’innovation en matière de lutte antivectorielle, sensibiliser les populations aux comportements préventifs et aux traitements curatifs, et appuyer les collectivités locales dans la gestion des nuisances.

L’agence devra également collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux, publics comme privés, afin d’amplifier l’impact des actions sur le terrain.

18 février 2026 par ,