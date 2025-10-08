mercredi, 8 octobre 2025 -

Thanatopraxie en Afrique

Le Bénin crée un pôle de formation aux métiers du funéraire

Abomey-Calavi sera dotée d’un centre funéraire moderne




En conseil des ministres, mercredi 08 octobre 2025, le gouvernement a autorisé la contractualisation de la maîtrise d’œuvre complète en vue de la construction d’un centre funéraire intégré dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le complexe funéraire à construire dans la commune d’Abomey-Calavi comprendra une morgue, un crématorium et une école de formation en thanatopraxie. Initié par le gouvernement dans le cadre de son Programme d’Action (PAG), le projet vise à moderniser les services funéraires et répondre aux standards contemporains de traitement des corps.

« La mise en œuvre de ce projet permettra notamment de : améliorer les conditions de conservation des corps des personnes décédées, aux fins de garantir la sécurité sanitaire des travailleurs funéraires et des familles ; moderniser la pratique de différentes activités en lien avec les enterrements ; former les personnels aux méthodes de soins de conservation des corps sans vie ; proposer la crémation comme nouveau mode de sépulture », a précisé le Conseil des ministres du 08 octobre 2025.

La construction nécessitera une approche professionnelle dès la phase de conception.

Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec une entreprise spécialisée. Celle-ci sera chargée de l’architecture, des études techniques, de l’impact environnemental et social, ainsi que du contrôle des travaux.
M. M. 

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




