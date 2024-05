Power Construction Corporation of China (Power China), un leader du développement des infrastructures mondiales et un acteur clé de l’initiative « la Ceinture et la Route », a eu un impact significatif sur le développement durable dans les pays africains. Parmi ses projets, le projet Route du coton au Bénin illustre l’engagement de Power China à fournir des solutions d’infrastructure de haute qualité qui profitent directement aux populations locales.

La route du coton est une artère vitale pour les transports dans la région productrice de coton du Bénin. Une fois terminée, la route devrait améliorer considérablement l’efficacité du transport routier, réduire la production de coton et les coûts d’exportation et améliorer la compétitivité des cultures commerciales locales. Pendant tout le projet, Power China a accordé la priorité à la formation locale, à la nomination de personnel local et à la création d’opportunités d’emploi pour la communauté locale.

Après la réussite du projet Route du coton, Power China a élargi son portefeuille avec la construction de 21 stades communaux de type omnisports qui sont rapidement devenus des points de repère modernes dans la région. En outre, Power China a démontré son engagement en faveur de la communauté en rénovant plusieurs routes municipales, notamment à Cotonou, où des routes auparavant étroites et encombrées ont été transformées en grandes voies facilitant la fluidité de la circulation. Ce projet a été très bien accueilli par les habitants de la région.

En tant que leader de l’expansion mondiale des entreprises chinoises et participant indéfectible à l’initiative « la Ceinture et la Route », Power China a utilisé son expertise non seulement pour faire progresser la prospérité économique locale, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans ces communautés. Son engagement a joué un rôle crucial dans le succès de l’initiative.

Les médias locaux du Bénin ont apporté leur soutien. Un journal à grand tirage a commenté : « La solidité de Power China, la richesse de son expérience et sa réputation internationale exceptionnelle sont des facteurs essentiels qui ont conduit le gouvernement béninois à le choisir comme entrepreneur du projet. » L’éditorial a ensuite salué les résultats exceptionnels obtenus à chaque phase du projet.

