Le Bénin compte maintenir une croissance très robuste en 2024.

L’économie béninoise est résiliente malgré un contexte de crise, la croissance économique du Bénin prévue en 2024 est supérieure à la moyenne régionale en 2023.

De 5,5% en 2023, la croissance au Bénin devrait être consolidée à 6,3%, selon les projections du Fonds Monétaire International (FMI).

Avec un PIB par habitant de 1 149 milliards de dollars en 2023, le Bénin enregistre la plus forte croissance de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) après la Côte d’ivoire (2 728 milliards de dollars) et le Sénégal (1 715 milliards de dollars).

Au Bénin, l’inflation s’établirait à une moyenne annuelle de 2,5% en 2024 contre 3,2% en 2023 alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 7.

Selon les projections, le solde budgétaire global (dons compris) affiche un taux de 2,9 % contre une moyenne en Afrique subsaharienne de 3,9.

Le solde extérieur courant (dons compris) s’établirait au taux de – 5,7% comparativement à une moyenne de – 5,1 en Afrique subsaharienne.

Le Bénin afficherait un taux de dette publique totale de 52,4% comparativement à une moyenne de 61,7.

Le total de l’investissement prévu en 2024 est de 33,4 millions de dollars contre un 31,9 en 2023.

Selon Jeune Afrique, ces chiffres seraient la résultante résultent d’une politique de grands travaux et d’investissements stratégiques dans des secteurs clés.

Le Bénin mise notamment sur l’industrialisation et le potentiel de tous les secteurs. « Le projet phare de cette nouvelle vision est celui de la zone industrielle de Glo-Djigbé, située à 45 kilomètres de Cotonou », a indiqué le Magazine panafricain Jeune Afrique. L’un des objectifs clés de cette Zone, unique de la sous-région, est d’assurer la transformation industrielle sur place des produits agricoles sans oublier le secteur hôtelier ou des investissements y sont faits. dans le secteur hôtelier.

M. M.

2 janvier 2024 par ,