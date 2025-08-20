mercredi, 20 août 2025 -

Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

JISTNA 2025

Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi




Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition (JISTNA) au pied de la Porte du Non-Retour, à Ouidah.

Placée sous le thème « Mémoire, résilience et avenir : honorer les victimes, construire pour demain », la JISTINA 2025 rend hommage aux millions de déportés de la traite transatlantique.

Au programme : conférences, panels de chercheurs, débats citoyens et animations culturelles, avant une marche silencieuse et un lâcher de colombes en clôture.

A l’ occasion de la célébration, le gouvernement béninois met en avant sa plateforme My Afro Origins, créée pour permettre aux Afro-descendants de retrouver leurs racines et, s’ils le souhaitent, obtenir la nationalité béninoise.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à (…)
Lire la suite

Le Roi du Maroc envoie 100 tonnes d’aide humanitaire à Gaza


18 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc vient encore d’acheminer une aide matérielle aux (…)
Lire la suite

Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (…)
Lire la suite

Le Bénin exprime ses condoléances au peuple ghanéen


7 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a exprimé sa profonde tristesse après le (…)
Lire la suite

L’aide humanitaire du Maroc appréciée par les bénéficiaires


6 août 2025 par Ignace B. Fanou
L’aide humanitaire et médicale d’urgence marocaine, envoyée sur Très (…)
Lire la suite

MSC lance une liaison directe entre la Chine, et 4 pays africains dont (…)


2 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte de dynamisation des flux commerciaux entre l’Asie et (…)
Lire la suite

L’icône américaine Lauryn Hill à Cotonou


1er août 2025 par Marc Mensah
Lauryn Hill, figure majeure de la culture afro-américaine, est au (…)
Lire la suite

Barrot et Bakari renforcent l’axe Paris-Cotonou


1er août 2025 par Marc Mensah
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu (…)
Lire la suite

Le Bénin offre 72h sans visa aux croisiéristes


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin (…)
Lire la suite

Yango Group inaugure un nouveau bureau régional à Abidjan


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le groupe technologique Yango, basé à Dubaï et présent dans plus de 30 (…)
Lire la suite

SM le Roi adresse un message d’espérance et de paix à la Nation


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
A l’occasion de la commération du 26e anniversaire de l’accession du (…)
Lire la suite

Le Maroc valorise les atouts de ses provinces du Sud au Portugal


24 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Maroc a pris une part active au Oeiras Bluetech Ocean Forum 2025, (…)
Lire la suite

La position ambigüe de l’Algérie sur la Sahara marocain


24 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le dossier du Sahara marocain met à mal la diplomatie algérienne. Lors (…)
Lire la suite

Homme politique allemand organise un voyage naturiste et libertin


23 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
À Mannheim, en Allemagne, un conseiller municipal a invité les citoyens (…)
Lire la suite

100 millions de personnes supplémentaires touchées par les paiements (…)


21 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance Better Than Cash, hébergée par le Programme des Nations (…)
Lire la suite

La Macédoine du Nord soutient le Plan d’autonomie marocain


21 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc vient de recevoir le soutien d’un État d’Europe du (…)
Lire la suite

Le MK Party d’Afrique du Sud soutient le Plan d’autonomie et la (…)


15 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le parti Umkhonto weSizwe (MK Party) d’Afrique du Sud soutient la (…)
Lire la suite




