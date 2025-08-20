Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi

Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition (JISTNA) au pied de la Porte du Non-Retour, à Ouidah.

Placée sous le thème « Mémoire, résilience et avenir : honorer les victimes, construire pour demain », la JISTINA 2025 rend hommage aux millions de déportés de la traite transatlantique.

Au programme : conférences, panels de chercheurs, débats citoyens et animations culturelles, avant une marche silencieuse et un lâcher de colombes en clôture.

A l’ occasion de la célébration, le gouvernement béninois met en avant sa plateforme My Afro Origins, créée pour permettre aux Afro-descendants de retrouver leurs racines et, s’ils le souhaitent, obtenir la nationalité béninoise.

M. M.

