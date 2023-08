Le Bénin commémore la JISTNA 2023 à Ouidah

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, mercredi 23 août 2023, au lancement des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition ( JISTNA). La cérémonie a eu lieu à la Maison du Brésil, à Ouidah.

Le Bénin commémore la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition qui a lieu le 23 août de chaque année. Instituée par l’UNESCO en 1998, elle vise à inscrire la traite négrière dans la mémoire des peuples du monde entier.

La célébration au Bénin est placée sous le thème « De la douleur à la grandeur ». Le gouvernement béninois entend désormais faire de la JISTNA, un espace de réhabilitation de la mémoire des afro-descendants et un instrument de promotion de la destination Bénin.

L’atteinte de cet objectif passe par la réhabilitation des lieux de mémoire à travers les sites où les événements historiques se sont produits (Fort Portugais, Place aux enchères, Mémorial de Zoungbodji, Route de l’esclave et Porte du non-retour et autres).

Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, la vision du gouvernement est de faire de ces lieux de mémoire et de leur animation, non seulement un trait d’union entre le Bénin et les afro-descendants, mais aussi des outils du développement du tourisme.

Pour marquer la JISTNA, il est prévu entre autres une conférence-débat avec un panel d’invités prestigieux et des spécialistes en la matière, une marche mémorielle et plusieurs prestations artistiques.

Akpédjé Ayosso

