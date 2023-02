Le Bénin classé 72e sur 180 pays et au Top 10 en Afrique

Transparency International a publié, mardi 31 janvier 2023, l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2022. Le Bénin a fait un bond dans la lutte contre la corruption comparativement à l’année 2021.

Avec 43 points sur 100, le Bénin passe de la 78ème place (2021) à la 72ème place en 2022 sur 180 pays, selon l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2022.

En Afrique, le Bénin se classe 8ème ex-aequo avec le Sénégal, le Ghana et l’Afrique du Sud, selon l’IPC publié le 31 janvier 2023 par Transparency International.

Le Bénin intègre ainsi le top 10 du continent dans lequel sont en tête Les Seychelles (70), le Cap -Vert et le Botswana avec 60 points.

La majorité des pays de la région subsaharienne n’ont fait aucun progrès contre la corruption, leur niveau restant le même et la quasi-totalité (90 %) obtenant un score inférieur à 50, selon Social Watch.

« Transparency International appelle les gouvernements à accorder la priorité aux engagements de lutte contre la corruption, en renforçant les équilibres des pouvoirs, en garantissant le droit à l’information et en limitant les influences privées, afin d’aider le monde à se libérer de la corruption – et de la violence que celle-ci entraîne »

L’IPC classe 180 pays et territoires sur une échelle qui va de zéro (0 = forte corruption) à cent (100 = aucune corruption), en fonction du degré de perception de la corruption dans le secteur public.

M. M.

