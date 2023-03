Le Bénin classé 3ème dans l’espace Cedeao et 7ème en Afrique

Le rapport 2023 du Groupe de la Banque Mondiale sur Les Femmes, l’entreprise et le droit est disponible. Le Bénin est occupe le 3éme rang en Afrique de l’Ouest après la Côte d’iVoire et le Cap-Vert. Au plan continental le Bénin occupe la 7ème place après la Côte d’Ivoire , le Gabon, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie et le Cap Vert. Une récompense pour les multiples efforts engagés par les pouvoirs publics en vue de l’autonomisation des Femmes.

Du point de vue méthodologique, Women, Business and the Law 2023 (WBL2023) présente un indice couvrant 190 économies et structuré autour du cycle de vie d’une femme qui travaille.

Au total, 35 questions sont notées sur huit indicateurs. Les scores globaux sont ensuite calculés en prenant la moyenne de chaque indicateur. La note 100 représentant le score le plus élevé possible. Les données se réfèrent aux lois et règlements applicables à la principale ville d’affaires .

Sur la base de cette approche, le Bénin obtient un score de 83,8 sur 100. Le score global du Bénin est supérieur à la moyenne régionale observée à travers l’Afrique subsaharienne (72,6). Au sein de la zone Afrique subsaharienne, le score maximum observé est de 95 (Côte d’Ivoire et Gabon).

Le Classement Pays

La fiche Bénin

