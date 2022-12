Le Bénin classé 1er avec 29 médailles

A l’Open Karaté Challenge, 10e édition organisée du 17 au 18 décembre 2022 à Lomé (Togo), les karatékas béninois ont dicté leur loi à leurs adversaires de la Côte d’ivoire, du Ghana et du Togo.

Le Bénin arrive premier devant la Côte d’ivoire, le Ghana et le Togo au terme de la compétition à l’Open Karaté Challenge, 10e édition, tenue à Lomé (Togo) du 17 au 18 décembre 2022.

Les karatékas béninois ont remporté 29 médailles dont 9 en Or, 8 en Argent et 12 en Bronze.

Un trophée de mérite a été remis au président de la Fédération Béninoise de Karaté Do Rock Armel Quenum.

« Nous travaillons déjà juste pour qu’au niveau africain et mondial, ces petits enfants que nous avons depuis un bon moment, puissent nous honorer au-delà des frontières », a indiqué Martiniard Aditi, coach du Bénin.

Marc MENSAH

Tableau des récompenses

-Benjamins

Immaculée Anagonou : 2 médailles ( Or 1 ; argent 1 )

Espoir Kpadonou : 2 médailles (Or 1 ; Bronze 1 )

Auréole Nononhou : 2 médailles (Bronze 2)

-Minimes

Gracia Aboudou : 2 médailles ( Or 1 ; Bronze 1)

Carmélia Salou : 2 médailles (Bronze 2)

Uriel Kolé : 1 médaille (Or 1)

Alrik Aditi : 1 médaille (Argent 1)

-Cadets

Giovanna Aditi : 1 médaille (Or 1)

Joresse Kpadonou : 2 médailles (Or 1 ; argent 1)

Blaise Wongla : 2 médailles (Argent 1 ; Bronze 1)

-Juniors

Ornelly Loukpé-Cohoun : 1 médaille (Argent 1)

Emmanuella Aditi : 2 médailles (Bronze 2)

Martial Kpadonou : 2 médailles (Or 2)

-Seniors

Fridole Tobossou : 2 médailles (Or 1 ; Argent 1)

Cherstine Kodo : 1 médaille (Bronze 1)

Marie-Stella Odoulami : 1 médaille (Argent 1)

Jospin Lokossou : 2 médailles (Bronze 2)

Gibril Salaou : 1 médaille (Argent 1).

22 décembre 2022 par ,