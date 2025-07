Le Bénin célèbre ses meilleurs au BEPC et BAC 2025

27 lauréats venus des 12 départements du Bénin et qui ont brillé aux examens du BEPC et du Bac, session de juin 2025 ont vécu une journée d’exception, mardi 29 juillet 2025.

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a permis au meilleurs candidats aux examens de BEPC et BAC 2025 de vivre une expérience unique, mardi 29 juillet 2025. Guidés par la Ministre Véronique Tognifodé, ils ont exploré la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et Sèmè-City, centre de l’innovation et de l’éducation supérieure.

A la GDIZ, vitrine du potentiel industriel du Bénin, les 27 lauréats ont été accueillis par le directeur général adjoint. Ils ont découvert les chaînes de production modernes et les nombreux métiers liés aux industries en pleine expansion. Visiblement impressionnés, ils ont posé de nombreuses questions sur les formations et débouchés disponibles.

À Sèmè-City, les jeunes ont été immergés dans un environnement éducatif à la pointe. Formations, stages, incubateurs, témoignages… Une matinée riche en informations et en échanges. De quoi nourrir leurs ambitions.

Un dîner en bord de mer pour clore en beauté

La journée s’est conclue à Bamboo Numerik, au bord de l’océan. Un dîner d’honneur y a réuni les lauréats, leurs parents, les autorités et les partenaires. Émotion, fierté et reconnaissance étaient au rendez-vous. « Vous êtes la preuve que le travail et le mérite finissent toujours par payer », a indiqué la ministre Tognifodé aux lauréats. Elle a aussi rendu hommage aux parents et aux enseignants, soulignant leur rôle clé dans ces parcours d’excellence.

Les lauréats sont repartis les bras chargés : tablettes, comptes bancaires crédités, ouvrages spécialisés, bourses de stages… Des cadeaux offerts par des partenaires tels que la BIIC, la Fondation Chagoury Frères, LAHA Éditions ou encore Richard Odjrado (AS World Tech), pour encourager et valoriser leur effort.

Aux côtés de la Ministre TOGNIFODE, d’autres figures majeures de l’éducation étaient présentes : Eléonore YAYI LADEKAN, ministre de l’Enseignement supérieur, et Sèdami Médégan Fagla, ministre conseillère. Toutes ont réaffirmé l’engagement du Gouvernement à faire de l’éducation un pilier du développement.

