Le Bénin célèbre ses langues maternelles et leur influence globale

La journée internationale des Langues Maternelles a été célébrée, le vendredi 21 février 2025, à Sèmè-One sous le thème « Anɔnugbè, Xù, Acɛ̀ – Langues, Cultures & Influences ! ». À cette occasion, plusieurs panels de discussions ont permis de mettre en lumière l’importance des langues dans la préservation des identités et le rayonnement des cultures, notamment à travers des thématiques liées au tourisme, à la diplomatie, à l’art et à l’entrepreneuriat. Un atelier intitulé "Langues en Design, Design en Langues" a également enrichi cette journée de réflexion à Cotonou.

IamYourClounon ; Africa Design school ; Sèmè-City et ICOM (International Council of museums Bénin) ont célébré de fort belle manière la 25è journée internationale des Langues maternelles. Le premier panel de discussion animé dans ce cadre a abordé le thème "Langues d’influence : tourisme, diplomatie et rayonnement du Bénin". Koffi Attèdé, Directeur général de la Bibliothèque nationale ; Yannis Adebiaye, Directeur du Marketing et de la communication chez Bénin Tourisme ; Nathalie Hounvo Yèkpè, Actrice-comédienne et metteuse en scène, les panélistes ont souligné le rôle stratégique des langues dans le positionnement international du Bénin.

Koffi Attèdé a insisté sur la nécessité de parler, d’écrire et de diffuser nos langues. Une vulgarisation qui peut même se faire par les canaux les plus usuels dont les réseaux sociaux, selon Nathalie Hounvo Yèkpè qui précise que la langue facilite la création artistique et la compréhension des œuvres. « Les langues sont des marqueurs puissants et des outils identitaires. (...) Elles ne sont pas seulement un outil de communication, elles sont une porte d’entrée vers notre culture et notre histoire », a martelé Yannis Adebiaye. Il a également mis en avant l’importance de traduire des documents officiels en plusieurs langues, comme le Bénin l’a fait pour des documents gouvernementaux. « Le Bénin est un acteur mondial qui revendique son identité à travers ses langues », a-t-il ajouté.

Le Mouvement des Langues Nationales dans l’Environnement Artistique et Entrepreneurial

Le second panel, intitulé "Le mouvement des langues nationales dans l’environnement artistique et entrepreneurial" a été animé par Didier Nassegande, comédien-metteur en scène et entrepreneur artistique ; Sènami Donoumassou, artiste visuelle et l’artiste slameur Gopal Das. Cette discussion a exploré la place des langues dans les secteurs créatifs et économiques. « Les langues sont des systèmes de pensée et des philosophies qui influencent la manière dont nous percevons le monde », selon Gopal Das. Pour lui, préserver une langue maternelle, c’est préserver une vision unique et précieuse de la réalité.

Ce panel a également mis en lumière la manière dont les langues nationales peuvent enrichir l’industrie créative, notamment dans les domaines du théâtre, de la musique, et de la poésie.

Langues en Design, Design en Langues : un atelier inspirant

Un atelier intitulé "Langues en Design, Design en Langues" a permis aux participants de réfléchir sur l’intersection entre les langues et le design. Cet atelier a mis en évidence la manière dont les langues peuvent influencer et enrichir le domaine du design, que ce soit dans la création de logos, de produits, ou dans la conception d’outils de communication visuelle. Il est nécessaire d’intégrer les spécificités culturelles et linguistiques dans le processus créatif pour mieux toucher les audiences locales et internationales.

La journée a débuté par la minute de silence en hommage au Ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Yves Kouaro Chabi décédé le jeudi 20 février dans un tragique accident de circulation.

M. M.

