Le Bénin brille avec 15 médailles dont 6 d’Or à Accra

Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme seniors, tenus à Accra, au Ghana, les 18 et 19 août 2025.

La délégation béninoise, forte de 19 athlètes, a décroché 15 médailles, dont 6 en or, 3 en argent et 6 en bronze, à l’issue de sa participation aux Championnats ouest-africains d’athlétisme seniors, tenus au Ghana les 18 et 19 août.

Brigitte Tchédé et Odette Sawekoua ont été les grandes figures de l’équipe béninois, en décrochant chacune deux médailles d’or.

Yacoub Tchoumon et Sylvain Azonhin ont complété le palmarès doré du Bénin, remportant chacun une médaille d’or.

L’athlète Sylvain Azonhin a également marqué la compétition en établissant un nouveau record national sur 1500 mètres.

Avec six hymnes nationaux béninois joués à Accra, cette performance confirme la progression constante de l’athlétisme béninois sur la scène régionale.

