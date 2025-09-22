Le Bénin brille à la New York Fashion Week

La mode béninoise a franchi un cap important en s’invitant sur l’une des scènes les plus prestigieuses au monde : la New York Fashion Week (NYFW). À travers une journée entièrement consacrée au Bénin, le pays a mis en avant, samedi 13 septembre 2025, la richesse de son industrie créative, son savoir-faire textile et ses talents émergents.

Cette participation du Bénin à la New York Fashion Week a permis de positionner le Bénin comme un acteur de la mode africaine contemporaine. Le Directeur Général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, William Codjo, a saisi cette occasion pour présenter la vision du gouvernement : structurer et internationaliser la filière mode, en valorisant le textile local et les créateurs béninois.

Deux (02) noms ont particulièrement retenu l’attention lors du défilé : Paulin Bédou et Jamal Chleuh de la marque Rosyne Club, tous deux issus de la diaspora béninoise.

Bijoutier basé au Maroc, Paulin Bédou impressionne par ses pièces aux allures de sculptures, où se mêlent symbolisme, finesse et modernité. Son approche artistique lui a valu une reconnaissance jusque dans les cercles du luxe, comme en témoigne la présence de ses créations au Royal Mansour de Marrakech.

Quant à Rosyne Club, la marque fondée à Cotonou et développée entre Paris et Montpellier, elle incarne une mode consciente et urbaine.

Cette participation a été rendue possible grâce au soutien logistique de l’agence ivoirienne Orun, spécialisée dans la promotion des talents africains.

Au-delà du défilé, cet événement marque une avancée stratégique pour le secteur de la mode au Bénin. Il offre de nouvelles perspectives de collaboration, de visibilité et de reconnaissance internationale.

