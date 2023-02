Le Bénin, bon exemple en matière de libre circulation des personnes et des biens

Le Bénin est le seul pays de la CEDEAO qui respecte les textes sous-régionaux en matière de libre circulation des personnes et des biens. C’est ce qui ressort du rapport des missions de l’ONG Bénin Diaspora Assistance menées du 23 novembre au 05 décembre 2022.

En matière de libre circulation des personnes et des biens, le Bénin respecte les textes-sous régionaux. Selon un compte rendu de l’ONG Bénin Diaspora Assistance, le seul pays de la CEDEAO où la police ne rançonne personne en transit est le Bénin. Ce constat a été fait au cours des missions menées par l’ONG suite à plusieurs plaintes relatives aux violations des droits humains, des traités et accords de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’espace commun. L’organisation a donc mené des enquêtes et effectué plusieurs déplacements dans les pays de la sous-région pour constater l’effectivité ou non des plaintes reçues. « Nous avons ainsi découvert que quatre pays se challengent et se disputent la première place en matière de corruption transfrontalière. Il s’agit du Togo, du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Mali », informe le compte rendu de l’ONG. Les méthodes de rançonnement varient d’un pays à un autre. L’ONG cite aussi d’autres pays qui ne respectent pas les textes sous-régionaux en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO. Il y a respectivement la Guinée-Conakry, le Burkina-Faso, le Niger, le Nigéria et le Sénégal.

Akpédjé Ayosso

