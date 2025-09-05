Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)

Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 septembre 2025, lors d’une rencontre comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Bénin peut toujours croire en une première qualification à une phase finale de la Coupe du monde. Au terme d’un match âprement disputé ce vendredi 5 septembre, la sélection nationale s’est imposée au Zimbabwe par un score étriqué de un but à zéro. Le seul but de la rencontre a été marqué en seconde partie par le capitaine Steeve Mounié, suite à une reprise de tête, un centre du latéral droit, Yohan Roche.

Cette victoire permet à la sélection nationale de totaliser 11 points, et d’occuper la 2e place comme le Rwanda ; en attendant l’issu de la rencontre entre le Nigéria et le Rwanda ce samedi.

Après le match contre le Zimbabwe, les Guépards affrontent le mardi 9 septembre prochain, la sélection du Lesotho, pour la rencontre comptant pour la 8e journée de ces éliminatoires.

