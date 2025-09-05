vendredi, 5 septembre 2025 -

548 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Eliminatoires du Mondiale 2026

Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)

Les Guépards relancés pour une 1ère qualification historique




Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 septembre 2025, lors d’une rencontre comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Bénin peut toujours croire en une première qualification à une phase finale de la Coupe du monde. Au terme d’un match âprement disputé ce vendredi 5 septembre, la sélection nationale s’est imposée au Zimbabwe par un score étriqué de un but à zéro. Le seul but de la rencontre a été marqué en seconde partie par le capitaine Steeve Mounié, suite à une reprise de tête, un centre du latéral droit, Yohan Roche.

Cette victoire permet à la sélection nationale de totaliser 11 points, et d’occuper la 2e place comme le Rwanda ; en attendant l’issu de la rencontre entre le Nigéria et le Rwanda ce samedi.
Après le match contre le Zimbabwe, les Guépards affrontent le mardi 9 septembre prochain, la sélection du Lesotho, pour la rencontre comptant pour la 8e journée de ces éliminatoires.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Lire la suite

Un stade départemental de type omnisports pour Parakou


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans (…)
Lire la suite

Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Lire la suite

Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Lire la suite

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, (…)
Lire la suite

La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en (…)
Lire la suite

Plus de 200 joueurs à l’assaut du titre national


25 août 2025 par La Rédaction
Le Championnat National de Tennis du Bénin édition 2025 a (…)
Lire la suite

La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football (…)
Lire la suite

D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en (…)


23 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif (…)
Lire la suite

La Béninoise Yolande Gnammi signe à l’AS FAR du Maroc


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La footballeuse béninoise Yolande Gnammi a signé, mercredi 20 août (…)
Lire la suite

Voici le calendrier des compétitions de la saison 2025-2026


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Championnat professionnel, championnats amateurs et coupes... le (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie en septembre


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. (…)
Lire la suite

Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus


20 août 2025 par Marc Mensah
Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la (…)
Lire la suite

Le football béninois perd une légende


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant (…)
Lire la suite

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a (…)
Lire la suite

Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa (…)
Lire la suite

Marcel Gbetable remporte l’or au tir de précision


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après son sacre mondial en doublette mixte à Cotonou, Marcel (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires