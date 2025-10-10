Le Bénin bat le Rwanda et prends la tête du groupe C

Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, lors d’une rencontre comptant pour la 9e journée des éliminatoires du mondial 2026.

Les Guépards du Bénin prennent de sérieuses options pour une qualification historique à la prochaine Coupe du monde. Ils ont battu le Rwanda sur ses propres installations ce vendredi 10 octobre 2025, par un score de 1 but à zéro. Le seul but de la rencontre a été marqué à la 80e minute par Tosin Aiyegun.

Avec ce résultat, la sélection nationale prend la tête du groupe C, avec 17 points +5 devant l’Afrique du Sud et le Nigéria qui obtiennent respectivement 15 points et 14 points ; et le Rwanda qui totalise 11 points.

Un nul face aux Supers Eagles du Nigéria en dernière journée, suffit pour qualifier le Bénin à une première phase finale de Coupe du monde.

