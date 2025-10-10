vendredi, 10 octobre 2025 -

393 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

9e Journée des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Bénin bat le Rwanda et prends la tête du groupe C




Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, lors d’une rencontre comptant pour la 9e journée des éliminatoires du mondial 2026.

Les Guépards du Bénin prennent de sérieuses options pour une qualification historique à la prochaine Coupe du monde. Ils ont battu le Rwanda sur ses propres installations ce vendredi 10 octobre 2025, par un score de 1 but à zéro. Le seul but de la rencontre a été marqué à la 80e minute par Tosin Aiyegun.
Avec ce résultat, la sélection nationale prend la tête du groupe C, avec 17 points +5 devant l’Afrique du Sud et le Nigéria qui obtiennent respectivement 15 points et 14 points ; et le Rwanda qui totalise 11 points.
Un nul face aux Supers Eagles du Nigéria en dernière journée, suffit pour qualifier le Bénin à une première phase finale de Coupe du monde.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)


9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Bénin et Qatar échangent sur l’avenir du Volley-ball


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali (…)
Lire la suite

Sylvain Bossouvi marche vers Rabat pour les Guépards


8 octobre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi s’est engagé dans un défi (…)
Lire la suite

Bouama Natchimdjabo, championne d’Afrique de kickboxing


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’athlète béninoise, Bouama Natchimdjabo, a remporté le titre de (…)
Lire la suite

Hugues Alain Adjovi intègre la Commission des arbitres de la FIFA


5 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président de la Commission des arbitres de la Confédération (…)
Lire la suite

Le Championnat de Bodybuilding et Fitness lancé à Porto-Novo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo a accueilli ce week-end, le lancement officiel (…)
Lire la suite

Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Bénin prend la tête du Groupe C


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un (…)
Lire la suite

Coton FC s’impose à Black Man Warrior 4-1


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Le vice-champion du Bénin, Coton FC, a décroché, vendredi 26 septembre (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite

Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires