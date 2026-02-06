Le Bénin au rythme des arts à la 4e édition du FInAB

Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), plateforme dédiée à la promotion des expressions artistiques et des industries culturelles et créatives, aura lieu cette année 2026, du 20 février au 1er mars à Family Beach à Cotonou. L’annonce a été faite ce jeudi 05 février, lors d’une conférence de presse animée par le président du FInAB, Ulrich ADJOVI, le directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), William CODJO, le directeur artistique du FINAB, Aristide AGONDANOU, et le représentant de l’association des stylistes et professionnels de la mode au Bénin, Félicien CASTERMAN.

« Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », c’est la thématique au cœur de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin. Durant 10 jours, le festival fera vibrer les sept disciplines à savoir les arts visuels, la musique, la danse, le cinéma, la mode, le théâtre et la littérature. Cette année, un coup de projecteur particulier est porté sur la mode et la musique, piliers de l’identité et de l’économie créative africaine.

Lors de la rencontre avec la presse ce jeudi 5 février 2026, le président du FInAB, Ulric ADJOVI a évoqué les innovations apporté à cette 4e édition. L’une des principales innovations, a-t-il informé, est la célébration de la coopération culturelle à travers des initiatives telles que le Nigéria Day, le Togo Day, le Liban Day, et le Maroc Day. A l’en croire, des espaces sont réservés pour célébrer la paix, la coopération, et la vie des artistes de ces pays-là.

La mode étant l’une des thématiques au cœur de cette édition, un grand défilé de mode est prévu. A cela s’ajoute des prestations artistiques et un challenge spécial appelé ‘’Chasse au trésor’’. Il s’agit dans ce cadre, de découvrir des masques du FInAB posés à des endroits précis dans les villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, pour remporter la somme de un million de francs CFA.

Les assurances des stylistes et créateurs de mode

Félicien CASTERMAN, au nom des stylistes et créateurs de mode rassure que les acteurs de la mode n’auront pas d’autre choix que de montrer « le meilleur d’eux-mêmes » à cette édition du FInAB. La mode, a-t-il souligné, impacte tout individu, quel que soit son statut, et répond à l’un des besoins fondamentaux de l’homme ; celui de se vêtir. C’est un vaste domaine qui regroupe les mannequins, les agences d’association de mannequinats, les promoteurs de mode, les photographes de mode, a fait savoir le président des stylistes et créateurs de mode, a expliqué Félicien CASTERMAN.

Le directeur général de l’ADAC, a rappelé à l’occasion, la politique culturelle du Bénin ; laquelle veut que la culture permette aux professionnels qui évoluent dans les différents disciplines d’expression artistique, de générer des revenus d’abord pour leur profit, et qu’ensuite, que cela puisse ruisseler sur l’ensemble de la société. « Que la culture également contribue à améliorer l’attractivité de nos territoires dans le but de nous permettre de partager notre culture, non seulement avec nous-mêmes mais avec nos voisins et avec le reste du monde », a ajouté William CODJO.

Pour un festival en pleine croissance, l’enjeu selon le DG de l’ADAC, est de « faire en sorte qu’il traverse « de manière heureuse » cette phase de croissance, arrive à maturité, mais n’entre pas dans sa phase de déclin. Et pour cela, il a évoqué le maintien des exigences de rigueur, l’interaction avec les autres pays pour avoir les formules gagnantes, faire un benchmark pour les intégrer et pouvoir également innover. Il a ensuite souhaité qu’on maintienne l’équipe qui porte le festival « soudée », permettre aux membres de gagner en compétences et en expertise afin de pouvoir mettre cette expertise-là de manière continue au service du festival.

Outre Cotonou, la 4e édition du FInAB va se dérouler dans les villes de Porto-Novo, de Ouidah, et Parakou, dans la région septentrionale. Plusieurs pays sont annoncés. Le président Ulrich ADJOVI a cité entre autres, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Guinée, le Nigéria, la RDC, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mozambique, le Brésil, le l’Espagne, la France, le Canada, la Belgique, les USA, etc.

Le FInAB est une initiative de Ulrich ADJOVI, promoteur du Groupe Empire. C’est un festival qui se positionne comme un espace de dialogue, de création et de coopération où les cultures se rencontrent et se révèlent. Véritable carrefour des industries culturelles et créatives, il favorise l’émergence de talents, le développement des filières artistiques et le rayonnement du Bénin à l’international.

F. A. A.

6 février 2026 par ,