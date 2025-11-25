Le Bénin au cœur de la diplomatie continentale à Luanda

Le Bénin fait partie des pays activement représentés au Sommet Union africaine – Union européenne qui se tient à Luanda, en Angola.

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushègun Bakari Adjadi, prend part, au nom du gouvernement, au sommet UA-UE de Luanda aux côtés de nombreux chefs d’État. Le sommet réunit des dirigeants africains et européens afin d’aborder des questions liées à la : coopération économique, sécurité et gouvernance, transition énergétique et numérique, mobilité et développement des compétences, aux partenariats autour des ressources stratégiques.

La présence du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz, du président kényan William Ruto et du président sud-africain Cyril Ramaphosa témoigne du poids diplomatique de la rencontre.

Pour Cotonou, ce sommet est l’occasion de consolider sa place dans les grands dossiers continentaux et d’exprimer ses priorités : attirer davantage d’investissements européens, renforcer les programmes de formation et de mobilité pour les jeunes, soutenir l’industrialisation locale, bénéficier des initiatives de connectivité, d’énergie et d’infrastructures financées par l’UE.

Le ministre Olushègun Bakari Adjadi aura des échanges avec plusieurs partenaires bilatéraux afin d’accélérer des projets en cours dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et de la transformation économique.

