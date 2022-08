Le Bénin au Maroc pour le développement de son potentiel minier

Une délégation béninoise s’est rendue au Maroc pour échanger avec le Président-directeur général du Groupe Managem Imad Toumi, la Directrice Générale de Reminex SA Mme Zine Naoual et le Directeur Business Développement Mr. Sami Sayeh, MBA.

Dans le cadre des liens de coopération entre le Bénin et le Maroc, une délégation béninoise conduite par le directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de l’Eau et des Mines du Bénin, Tossounon Alassane a été reçue par les responsables de Reminex. La société Reminex est la branche de recherche et développement, d’ingénierie et de réalisation de projets du groupe Managem, un groupe minier international et intégré, opérant depuis plus de 9 décennies et établi dans 9 pays à travers l’Afrique.

La délégation béninoise a échangé avec les responsables de la société mais aussi rencontré les équipes géologie et exploration. Elle a également visité la mine souterraine de Draa Sfar, les unités hydro-métallurgiques de traitement de cobalt ainsi et les laboratoires d’analyses de Reminex.

Les entretiens ont porté sur le développement du potentiel minier du Bénin à travers des partenariats entre les deux parties. Il s’agit notamment de renforcer la collaboration sur la géologie, l’exploration et la mise à niveau des capacités d’analyses.

Le directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de l’Eau et des Mines du Bénin était accompagné du directeur général de l’Office Béninois de Recherches Géologiques et Minières Alassane Osseni Inoussa et du directeur général des Mines Kanon Basile Adjo.

