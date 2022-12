Le Bénin au 91e rang FIFA

L’instance faîtière du football mondial FIFA a annoncée son dernier classement de l’année 2022. Un classement qui vient d’être officialisé quatre jours après la clôture de la Coupe du monde.

Selon le nouveau tableau de la FIFA, le Brésil reste en tête. Championne du Monde, l’Argentine passe au deuxième rang.

En parvenant à se hisser dans le dernier carré, la Croatie (7ème, plus 5) et le Maroc (11ème, plus 11) réalisent de spectaculaires bonds au classement. Les Lions de l’Atlas signent même la "Progression de l’Année" en ayant récolté pas moins de 142 points au cours des 12 derniers mois.

Autres équipes à qui la Coupe du Monde a plutôt souri, l’Australie (27ème, plus 11) et le Cameroun (33ème, plus 10) grimpent de 11 et 10 rangs respectivement. Victorieuse de l’Argentine en phase de groupes, l’Arabie Saoudite (49ème, plus 2) intègre le Top 50, tout comme le Burkina Faso (50ème, plus 4).

Comparativement au Classement Mondial de décembre 2021, on remarque que 7 équipes ont progressé de 10 places ou plus au cours de l’année 2022 : Gambie (126ème, plus 24), Maroc (11ème, plus 17), Costa Rica (32ème, plus 17), Cameroun (33ème, plus 17), Guinée Équatoriale (98ème, plus 16), Indonésie (151ème, plus 13) et Cuba (168ème, plus 11).

Le Bénin par contre est à la 91ème place en attendant d’espérer mieux lors du prochain classement mondial FIFA/Coca-Cola le 6 avril 2023.

Josué SOSSOU

