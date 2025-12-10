Le Bénin appelle à l’extradition immédiate de Pascal Tigri

Le chef du coup d’État manqué au Bénin s’est réfugié au Togo voisin, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable du gouvernement béninois, appelant à son extradition immédiate. Des soldats ont brièvement pris le contrôle de la télévision d’État béninoise dimanche matin et ont affirmé avoir destitué le président Patrice Talon, mais les forces armées béninoises, appuyées par la puissance de feu nigériane et le soutien logistique et des services de renseignement français, ont déjoué la tentative.

