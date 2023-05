Le Bénin annonce sa candidature pour les jeux de la Francophonie

Ce vendredi 12 Mai 2023, le Bénin par la voix du Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie, Paulin Dohon Agbetokpanhoun, a officiellement annoncé sa candidature pour accueillir la 10e Edition des jeux de la Francophonie.

Le Bénin est officiellement candidat pour organiser les Jeux de la Francophonie en 2027. Le gouvernement Talon n’a pas attendu le dernier délai fixé au 30 septembre pour officialiser sa candidature. M. Paulin Dohon Agbetokpanhoun, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie a fait savoir que le Président Patrice Talon a donné ses instructions pour faire candidater le Bénin. C’était à l’occasion d’une invitation sur le plateau de Café Médias Plus.

Face à l’Arménie, seul pays concurrent pour accueillir l’événement, le Bénin a toutefois des atouts qui pourraient aller en sa faveur. La stabilité et la paix sont les premiers atouts du Bénin contrairement à l’Arménie qui est proie à la guerre de ses voisins proches que sont la Russie et l’Ukraine. Egalement, les infrastructures en termes de routes, d’aires de jeux, d’hôtels et bien d’autres, peuvent favoriser le Bénin.

Paulin Dohon Agbetokpanhoun a néanmoins notifié que si le Bénin arrivait à organiser un tel événement, cela permettrait de créer plus d’emploi pour la jeunesse.

Espérons alors que toutes les chances soient du côté du Bénin.

