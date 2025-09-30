Le Bénin alerte sur la plateforme ‘’Pépite’’

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) met en garde les utilisateurs contre la plateforme frauduleuse ‘’Pépite’’.

L’application ‘’ Pépite’’ présente un danger potentiel pour les utilisateurs. Elle ne doit pas être téléchargée.

Les utilisateurs sont appelés à faire preuve de vigilance et s’abstenir de partager les liens relatifs à la plateforme, met en garde le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) dans une publication en date du 29 septembre.

Le CNIN rappelle que les citoyens qui font la promotion de la plateforme ‘’Pépite’’ répondront de leur agissement devant la justice.

