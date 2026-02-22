Le Bénin affrontera l’Italie, le Brésil et l’Angleterre

Les représentants du Bénin connaissent désormais leurs adversaires pour la Coupe du monde de balle au tambourin indoor, prévue en décembre 2026 en France.

Le tirage au sort a placé le Bénin dans une poule particulièrement compétitive, marquée par la présence de l’Italie, nation historique de balle au tambourin indoor.

Logé dans le Groupe B, le Bénin devra batailler pour décrocher l’une des deux places qualificatives pour le second tour. Le principal épouvantail de cette poule est sans conteste l’Italie, pionnière mondiale du tambourin, dont le style de jeu rapide et technique fait figure de référence.

Les Béninois affronteront également le Brésil et l’Angleterre.

Pour la Fédération Béninoise de Balle au Tambourin (FEBETAM), ce tirage marque le début de la phase opérationnelle. L’objectif sera de confirmer les progrès réalisés ces dernières années sur la scène internationale, malgré un tirage qui ne leur laisse que peu de place à l’erreur.

M. M.

