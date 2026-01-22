Le Bénin affronte le Salvador en février prochain

Les Guépards de la raquette vont affronter le Salvador en février prochain dans le cadre de la Coupe Davis. La série de matchs se jouera les 7 et 8 février 2026 sur le court du Sofitel Hôtel de Cotonou.

La Coupe Davis revient à Cotonou. Un an après avoir accueilli la Lettonie lors du premier tour des play-offs du Groupe II de la compétition, les Guépards de la raquette vont évoluer à domicile au même stade de la compétition. La sélection nationale sera opposée au Salvador. La série de matchs se jourera les 7 et 8 février 2026 sur le court du Sofitel Hôtel de Cotonou. Seul objectif pour les Guépards de la raquette, confirmer leur place dans le Groupe Mondial II.

