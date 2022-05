Le Bénin affronte le Nigéria en finale ce vendredi

Les Ecureuils du Bénin poursuivent l’aventure en terre nigérienne dans le cadre du tournoi UFOA B 2022. Après la victoire face aux Etalons du Burkina Faso, ce mardi 17 mai, en demi-finale, l’équipe nationale sera opposée aux Supers-Eagles du Nigéria vendredi 20 mai prochain à 20h au Stade Général Seyni Kountché pour la finale de la compétition sous-régionale.



Le Bénin réalise ses objectifs à l’édition 2022 du tournoi UFOA. La qualification pour la finale de la compétition sous régionale qui ouvre le boulevard à la CAN Junior Egypte 2023 est actée ce mardi soir au terme du match de demi-finale.

Les poulains de Mathias Déguénon ont battu le Burkina Faso, 2ème du groupe B par un score de 2 buts à 1. Ils vont affronter le Nigéria, tombeur de la Côte d’Ivoire par le même score de (2-1).

« En venant ici au Niger, c’était avec deux objectifs. Le premier, c’est de passer d’abord le cap de poules. Ce que nous avons fait avec brio. Le second objectif, c’est d’obtenir un billet pour la CAN Egypte, ce que les jeunes viennent de faire », a déclaré le sélectionneur béninois dans une interview à la presse.

La finale selon Mathias Déguénon, va se jouer avec « une grande nation ». Il compte l’entamer avec beaucoup de concentration et d’engagement comme les matchs précédents face au Togo, au Niger, à la Côte d’Ivoire et au Burkina-Faso.

« A l’étape actuelle, les jeunes ont vraiment envie de finir le tournoi avec brio. Ils ont envie de toucher le graal […] », a confié le sélectionneur rassurant que le match contre le Nigéria se jouera « à fond ».

Pour le tournoi UFOA B 2022, le Bénin totalise à son compteur, un nul, trois victoires, et zéro défaite.

F. A. A.

18 mai 2022 par ,