Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi

Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce mercredi 21 janvier 2026, dans le cadre de la 27e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2026 de Handball).

Le Bénin est une fois encore présent sur la scène internationale du sport. Après la CAN 2025 au Maroc, le pays honore le rendez de la CAN 2026 de Handball à Kigali au Rwanda. Les Guépards handballeurs vont affronter dans le cadre de cette compétition, le Maroc ce mercredi 21 janvier 2026.

A la veille de cette rencontre, la sélection nationale a reçu la visite du ministre des sports, Benoît Dato. Porteur d’un message de soutien et d’encouragement du chef de l’Etat, le patron du sport béninois a dopé le moral des joueurs, et leur a rappelé la responsabilité qu’ils ont à représenter dignement le pays.

La CAN 2026 de Handball se déroule du 21 au 31 janvier 2026. Le Bénin signe son retour à cette compétition après une première participation en 1996 à Cotonou.

