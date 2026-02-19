jeudi, 19 février 2026 -

Journée FIFA

Le Bénin affronte la Palestine en mars




La sélection béninoise de football affrontera successivement la Guinée Conakry et la Palestine en mars, au Maroc. Les deux matches amicaux seront joués les 27 et 31 mars prochains lors des journées Fifa.
Ces matchs s’inscrivent dans la préparation des éliminatoires de la CAN 2027, dont le coup d’envoi est prévu en septembre.
L’objectif de ces matches est de consolider les acquis pour viser une deuxième qualification consécutive à la CAN sous l’ère GERNOT ROHR. et installer durablement le Bénin parmi les nations régulières de la plus prestigieuse compétition du football africain.
Ce rassemblement servira donc de test pour les prochaines échéances qualificatives dont le coup d’envoi est prévu pour le moi de septembre 2026.
Marcel HOUETO

19 février 2026 par Marcel HOUÉTO




Nathan Tchibozo premier olympien d’hiver du Bénin


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en (…)
Lire la suite

Patrice Neveu nouveau sélectionneur des Eperviers


19 février 2026 par Marcel HOUÉTO
La Fédération togolaise de football a annoncé la nomination du (…)
Lire la suite

Comment l’Afrique construit la protection des joueurs selon ses propres (…)


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique est l’un des marchés des paris à la croissance la plus rapide (…)
Lire la suite

Un Béninois élu vice-président de la Confédération africaine de wushu


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président de la Fédération béninoise de wushu (FBW), Patrice (…)
Lire la suite

Open d’Australie 2026 : principaux points à retenir et signaux pour la (…)


11 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Que nous a révélé le premier tournoi du Grand Chelem de l’année ? (…)
Lire la suite

Le Bénin qualifié pour la finale mondiale de Clash Royale


11 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est qualifié pour la phase finale mondiale de Clash Royale, (…)
Lire la suite

Sosthène Seflimi Zohoun, nouveau secrétaire général adjoint de la FBF


5 février 2026 par Marc Mensah
Le nouveau Secrétaire général adjoint de la Fédération Béninoise de (…)
Lire la suite

Un Centre national équestre en voie de construction


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni le 4 février 2026, a autorisé les (…)
Lire la suite

L’international béninois Junior Olaitan signe avec Besiktas


4 février 2026 par Marc Mensah
Montée en Super Lig pour le jeune footballeur béninois Junior Olaitan ! (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte le Salvador en février prochain


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards de la raquette vont affronter le Salvador en février (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message (…)
Lire la suite

Le modèle sécuritaire marocain fait référence


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) a confirmé la capacité du (…)
Lire la suite

Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares (…)


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs (…)
Lire la suite

Des supporters rentrés à Cotonou sans bagages après la CAN


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au (…)
Lire la suite

CAN 2025 : pariez sur les quarts de finale du tournoi !


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international et sponsor (…)
Lire la suite

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Lire la suite


