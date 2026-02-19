Le Bénin affronte la Palestine en mars

La sélection béninoise de football affrontera successivement la Guinée Conakry et la Palestine en mars, au Maroc. Les deux matches amicaux seront joués les 27 et 31 mars prochains lors des journées Fifa.

Ces matchs s’inscrivent dans la préparation des éliminatoires de la CAN 2027, dont le coup d’envoi est prévu en septembre.

L’objectif de ces matches est de consolider les acquis pour viser une deuxième qualification consécutive à la CAN sous l’ère GERNOT ROHR. et installer durablement le Bénin parmi les nations régulières de la plus prestigieuse compétition du football africain.

Ce rassemblement servira donc de test pour les prochaines échéances qualificatives dont le coup d’envoi est prévu pour le moi de septembre 2026.

Marcel HOUETO

