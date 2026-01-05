Le Bénin affronte l’Égypte en 8e de finale

Le choc tant attendu entre l’Égypte et le Bénin se joue ce lundi 5 janvier à partir de 17 heures, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Pour ce rendez-vous décisif face aux redoutables Pharaons, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a fait son choix. Dans les buts, Marcel Dandjinou est reconduit comme dernier rempart. Devant lui, la défense béninoise s’appuie autour de Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Yohan Roche et Tamimou Orou, chargés de contenir les assauts égyptiens.

Au milieu de terrain, Rohr mise sur Sessi d’Almeida, Dokou Dodo et Hassane Imourane. En attaque, les Guépards évolueront avec Tosin Aiyegun, Junior Olaitan et Rodolfo Aloko.

A.A.A

