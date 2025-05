Le Bénin adresse ses félicitations au Président Sidi Ould Tah

Le Bénin félicite Dr Sidi Ould Tah pour son élection à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Dr Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque Africaine de Développement (BAD), jeudi 29 mai 2025.

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances du Bénin, a salué cette désignation avec enthousiasme. « Félicitations au Dr Sidi Ould Tah », a écrit le ministre d’État chargé de la coopération. Pour M. Wadagni, cette élection récompense un homme dont l’engagement et la vision ont su rassembler.

« Son engagement pour une Afrique plus intégrée, plus souveraine et plus prospère a su rallier les conscience », affirme le ministre béninois. Un message clair en faveur d’une Afrique unie autour d’un développement durable et inclusif.

Le Bénin se dit fier d’avoir soutenu la candidature du Mauritanien. « Nous avons fait le pari juste, aux côtés de la Mauritanie », a souligné le ministre Romuald Wadagni.

M. M.

