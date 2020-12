Le Bénin adopte une stratégie pour la culture des plantes fruitières

Le Bénin s’est doté d’un document de stratégie de développement de la filière arboriculture fruitière. C’est à l’issue d’un atelier de validation qui s’est tenue, mardi 15 décembre 2020, à l’Infosec de Cotonou.

Améliorer la production, les rendements et la qualité de l’arboriculture fruitière, valoriser les produits vergers et améliorer la gouvernance au sein de la filière. Tels sont les objectifs du document qui a été validé par les experts béninois de l’agriculture et ceux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO). Cet instrument de planification orientera les actions futures du Gouvernement dans le développement de l’Arboriculture fruitière, selon Marius AÏNA SODJINOU, Directeur Adjoint de la Programmation et de la Prospective au Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Pour le Chargé de Programme de la FAO-Bénin Dr Jean ADANGUIDI, le développement d’une arboriculture fruitière au Bénin contribuera à l’amélioration des apports alimentaires vitaminés pour les populations et ouvrirait en même temps une nouvelle voie de diversification agricole et donc une nouvelle source de revenus aux producteurs.

Selon lui, la consommation annuelle de fruits par habitant au Bénin est en deçà du seuil recommandé.

