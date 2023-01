Le Bénin adopte une stratégie en intelligence artificielle et mégadonnées

Le Conseil des ministres, a approuvé, mercredi 18 janvier 2023, la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027 du Bénin.

Dans la vision de faire du Bénin à l’horizon 2027, un pays qui rayonne également par la valorisation de ses données massives par le biais des systèmes et technologies de l’intelligence artificielle et du développement des compétences y relatives, une stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027 a été adoptée.

Elle est déclinée en trois phases pendant cinq années, avec un portefeuille contenant cent vingt-trois (123) actions impactant les secteurs public et privé.

« Cette stratégie et son plan d’action ont été élaborés dans une démarche qui intègre les parties prenantes, suivant une approche holistique axée autour des solutions technologiques adaptées aux besoins de notre pays, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, du cadre de vie, du tourisme, et sur la compréhension des cas d’utilisation applicables au contexte béninois. Son adoption permettra de positionner le Bénin comme un pays apte à saisir les opportunités actuelles et futures afférentes à l’intelligence artificielle et au traitement des données massives, ce qui le rendrait encore plus attractif pour tous types d’investissements provenant notamment du secteur privé et des partenaires au développement », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023 lors de l’approbation de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027 du Bénin.

