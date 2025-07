Le Bénin adopte un plan stratégique PME 2025-2030

Le Conseil des ministres du mercredi 23 juillet 2025 le Plan 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

Le nouveau plan stratégique 2025 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi vise à booster la croissance économique en s’appuyant sur le potentiel des PME béninoises, de l’artisanat et de l’entrepreneuriat.

Approuvé en Conseil des ministres, mercredi 23 juillet 2025, le nouveau plan mise sur la création de richesse, d’emplois décents et durables, pour mieux répondre aux défis actuels du marché de l’emploi. « À l’horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l’entrepreneuriat, de l’artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises », indique le document validé.

Le gouvernement a « instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi à l’effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation ».

M. M.

23 juillet 2025 par ,