Accès à l’énergie

Le Bénin adopte des plans d’électrification à l’horizon 2045




Le gouvernement a approuvé, mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres, les lignes directrices du Plan directeur de développement du sous-secteur de l’Électricité à l’horizon 2045, ainsi que les versions actualisées du Plan national d’Électrification et du Plan d’Électrification hors réseau.

Les documents adoptés en Conseil des ministres s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale d’Électrification. Ils visent à « favoriser à terme, l’accès d’un plus grand nombre de ménages à une énergie électrique de qualité et à prix abordable », selon le gouvernement.

L’actualisation de ces outils de planification doit également permettre de mieux anticiper l’évolution de la demande et d’assurer « l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité » dans des conditions « de sécurité et de fiabilité du fonctionnement des réseaux interconnectés ».

Le Conseil souligne que cette mise à jour intègre désormais les travaux réalisés dans le secteur de l’électricité entre 2016 et 2026, absents du plan initial. L’objectif est de disposer « d’un état des lieux plus complet et cohérent » du sous-secteur.

Cette approche vise enfin à optimiser les investissements à court, moyen et long termes.
M. M.

M. M.

28 janvier 2026 par Marc Mensah




